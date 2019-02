Goldman Sachs y Letterone explican hoy sus planes sobre Dia a los analistas

Letterone, primer accionista de Dia, sigue dando pasos para sumar adhesiones al plan que ha trazado para el grupo de supermercados. Una hoja de ruta que pasa por culminar la opa que prevé lanzar, en principio, a un precio de 0,67 euros por título, y que aún está a la espera de recibir la autorización de la CNMV.

Mientras tanto, los responsables del fondo liderado por el magnate ruso Mijail Fridman, y su asesor financiero en la operación, Goldman ­Sachs, no pierden el tiempo. Stephan DuCharme, principal encargado de ejecutar la adquisición de Dia por parte de Letterone, y los responsables de Goldman Sachs han convocado en la mañana de hoy a los principales analistas en España que emiten de forma habitual recomendaciones sobre Dia, según ha podido constatar este periódico.

A la reunión acudirá un representante de cada entidad, y se celebrará en las oficinas del despacho Perez-Llorca, contratado por Letterone como asesor legal en la operación, en el Paseo de la Castellana de Madrid. En la cita, tanto los representantes de Goldman como los de Letterone explicarán los detalles de la operación que han trazado para tomar el control de Dia, y de la situación y las necesidades de capital de esta.

No ha sido el primer contacto que el fondo de origen luxemburgués ha mantenido con analistas y bancos de inversión, aunque hasta ahora se han mantenido a través de conferencias telefónicas.

Este particular road show no terminará mañana, sino que se prevé un encuentro de similares características en Londres para la semana que viene.

Un proceso que también ha llevado a cabo Dia durante esta semana. En este caso, su consejero delegado, Borja de la Cierva, se ha reunido con gestores de fondos para presentar y analizar los últimos resultados anuales. La ampliación de capital preasegurada con Morgan Stanley no ha sido objeto de conversación.

Un periplo que le ha llevado a Londres y Nueva York, además de una cita inicial en Madrid, a donde ya ha vuelto para acudir hoy a la cita que mantendrá el consejo de administración.