Vodafone eleva la voluntariedad del ERE al 30% con una oferta de 50 días por año

Nuevos pasos en el proceso de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) en Vodafone España. La operadora ha ofrecido a los sindicatos que aceptará una voluntariedad máxima del 30% en cada área organizativa, según señalan fuentes sindicales, que precisan que habría una capacidad de veto del 10% por parte de la empresa.

Además, la teleco ofrece una indemnización de 50 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 30 mensualidades. Estas fuentes indican que, a efectos de la determinación del salario bruto anual regulador, se tendrá en cuenta el salario fijo anual al momento de la fecha efectiva de cese, junto con una serie de complementos.

De igual forma, Vodafone se ha comprometido a internalizar servicios generando 15 nuevos puestos de trabajo cuya cobertura se reservaría a los afectados. De esta forma, aunque de forma leve, se reduciría el número de afectados.

Con respecto a las prejubilaciones, la empresa ofrece a los empleados con una edad de 55 años o más y con un mínimo de 10 años de antigüedad, un complemento a las prestaciones contributivas brutas de desempleo estimadas de forma que se abonen mensualmente unas rentas brutas que, junto a dichas prestaciones estimadas, alcancen el 80% del salario fijo neto más el 50% neto del target del salario variable. Además se establece el abono del convenio especial con la Seguridad Social.

La empresa, además, atiende algunas de las peticiones de los sindicatos, y se compromete a no acometer ningún otro despido colectivo hasta el 31 de marzo de 2020. En la misma línea, la empresa compromete a no adoptar ninguna movilidad geográfica unilateral (individual o colectiva) ex artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores hasta esa misma fecha.

Vodafone, igualmente, ha propuesto un plan de recolocación gestionado por la empresa Lee Hecht Harrison con una duración de nueve meses para los empleados afectados y el cónyuge que acredite estar en situación de desempleo. Además, el programa se extiende hasta alcanzar el 80% de la recolocación total. La operadora ofrece crear una bolsa de empleo para que los despedidos forzosos puedan optar al proceso de selección de las vacantes que puedan surgir hasta el 31 de marzo de 2020.

En su última propuesta, presentada la pasada semana, Vodafone ofreció reducir el número de afectados en 75 personas y que un 25% del total de las bajas fueran voluntarias. En el plan inicial, los afectados por el ERE serían un máximo de 1.200 trabajadores, casi un 24% del total. De igual forma, la compañía contempla una indemnización entre 33 y 45 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.