UPTA exige que se modifiquen las leyes que afectan a los autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha calificado de “inadmisible” la parálisis política que va a producir la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Para Eduardo Abad, presidente de la organización, es absolutamente “irresponsable” que después de meses “tratando de modificar alguna de las normas legales más injustas” para los pequeños empresarios y los trabajadores autónomos, estos compromisos continúen “en el dique seco” y sigan siendo “los más débiles”.

“Una vez más, las decisiones partidistas de las formaciones políticas han pasado por encima del interés de los ciudadanos y, sobre todo, de los autónomos”, ha señalado UPTA en un comunicado.

Medidas que se paralizan

Algunas de las medidas que quedarán en stand by serán la no obligación de adelantar el IVA de las facturas no cobradas, además, según opina Abad, de “continuar concediéndoles a las grandes empresas créditos fiscales y una ingente cantidad de recursos económicos en el circulante”.

Según se informa en la agencia de noticias Europa Press, UPTA ha exigido a la comisión parlamentaria encargada de modificación de la Ley de Autónomos que deje de dilatar la solución definitiva de una vez por todas.

De lo contrario, afirman, será “muy difícil” que los autónomos y las pymes no pensemos que detrás de esta infundada situación “se esconden oscuros intereses que en ningún caso son los propios de una legislación justa y equitativa”.

También está pendiente la modificación de la norma sobre la Segunda Oportunidad, y un desarrollo reglamentario de la Ley de Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, algo que lleva más de dos años en tramitación.

“insistimos en exigir coherencia a las distintas fuerzas políticas con representación en el Parlamento Español y que finalicen los asuntos pendientes antes de que la legislatura se agote. Las necesidades de millones de trabajadores autónomos tienen que estar por encima de los intereses electorales, y que dejen de jugar con estos intereses y cumplan con lo pactado”, puntualizan en el comunicado.