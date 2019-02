Ibercaja analiza salir a Bolsa el 27 de junio con el 40% de su capital

Ibercaja ya tiene una primera fecha para intentar salir a Bolsa y colocar alrededor del 40% de su capital, que ahora está en manos de su fundación (controla más del 87,8%). Será el 27 de junio de este año, aunque fuentes de la entidad aseguran que está es una primera ventana y primera fecha, pero no tiene por qué ser ese día su debút.

Eso sí, su objetivo es no agotar el plazo de finales de 2020 para empezar a cotizar, fecha límite fijada por la normativa española sobre las antiguas cajas de ahorro, y que establece que todas las fundaciones de las antiguas firmas de ahorro no pueden controlar más del 50% del capital de una entidad financiera si no quiere ser penalizada.

De hecho, solo queda la fundación de Ibercaja en esta casuística, ya que Abanca fue adquirida en subasta por Juan Carlos Escotet, lo que supuso la desaparición de las antiguas fundaciones de ovacaixagalicia. Kutxabank logró que el Gobierno y el Banco de España por norma no computasen la suma de sus tres fundaciones como dueñas del 100% de la entidad, razón por la que no se ve en la necesidad de salir a Bolsa.

Ibercaja considera que a finales de febrero tendrá listos todos los preparativos para poder cotizar en cualquier momento, aunque no será antes de comienzos de verano cuando se lo plantee, ya que buscará aprovechar la ventana óptima que le permita debutar en las mejores condiciones de mercado.

El objetivo del banco aragonés, que espera debutar sobre el parqué antes de que termine 2019 y no agotar el plazo legal para evitar entre otras cosas un gran descuento por parte de los inversores, es terminar de diseñar su estrategia en dos semanas, y poder contar con unas seis ventanas naturales de oportunidad.

Ibercaja cuenta así con seis posibles fechas para salir a Bolsa, de manera que la ejecución del proceso podría fijarse en los meses de marzo, mayo (ambos parece que descartados), junio, septiembre, octubre o noviembre. La Información adelantó ayer que estaría programada para el 27 de junio. Fuentes del banco consultadas por este periódico aseguran que “no es la definitiva ni está cerrada”, solo es “una de las posibles”.

La operación se llevará a cabo mediante una oferta pública de venta de acciones (OPV), destinada solo a inversores institucionales. Rothschild es su asesor financiero independiente, mientras que Morgan Stanley y JP Morgan actúan como coordinadores y Bank of America Merrill Lynch y UBS como colocadores.