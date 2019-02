Ibex 35, en directo: la nueva ronda de negociaciones comerciales anima a las Bolsas

Los mercados europeos apuntan a las subidas. Después de cerrar la pasada semana con caídas, las negociaciones entre China y EE UU en busca de un acuerdo comercial vuelven a suscitar optimismo. Los futuros del Euro Stoxx 50 suman un 0,4%.

Durante el fin de semana han surgido rumores de una próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping durante el mes de marzo. El próximo día el 1 de ese mes termina la tregua que los dos países se dieron en la guerra comercial para tratar de llegar a un acuerdo, y la posibilidad de un encuentro entre los presidentes hace pensar en acercamiento de posiciones.

En el frente británico, la primera ministra Theresa May planea esta semana al Parlamento convocar otra votación del Brexit si el 27 de febrero no ha logrado un acuerdo satisfactorio con la Unión Europea. May buscaría así ganar tiempo y tratar de tranquilizar a los miembros de su Gobierno que amenazan con dimitir ante la posibilidad de que el Reino Unido salga del bloque sin acuerdo el próximo 29 de marzo. La libra retrocede un 0,1% y se mantiene por debajo de 1,3 dólares.

En el mercado de materias primas, el Brent retrocede un 0,4% y se sitúa por debajo de 62 dólares.