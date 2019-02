El ex consejero delegado Currás cobró un récord de 2,15 millones en el peor año para Dia

El consejo de administración de Dia duplicó sus ingresos en el año 2018, el más difícil en la historia de la compañía y que ha dejado a la cadena de distribución en quiebra técnica. Así, el órgano de gobierno de la sociedad percibió un total del 3,97 millones de euros durante el año pasado, frente a los poco más de dos millones ingresados en el ejercicio 2017.

Con todo, este crecimiento de las remuneraciones obedece casi en su totalidad a las indemnizaciones a directivos, capítulo que ha supuesto desembolsos por 1,95 millones de euros. La gran mayoría de estas cantidades proceden de la indemnización al que fue consejero delegado del grupo, Ricardo Currás, despedido en agosto tras 10 años de experiencia en la firma. Currás obtuvo 2,155 millones de euros, más del doble que en 2017, debido sobre todo a la indemnización por su despido, 1,648 millones de euros, equivalente a dos anualidades. Dentro de su retribución ordinaria, Currás obtuvo un sueldo de 497.000 euros en esos ocho meses de trabajo, cuando en todo 2017 obtuvo 600.000 euros por salario fijo.

La empresa está estudiando reclamar la devolución de parte del salario de Currás. Como explica en su informe anual de retribuciones de los consejeros, los contratos de los ejecutivos contienen una cláusula que permite "reclamar el reembolso de la retribución anual y plurianual" en caso de que en los tres años posteriores al abono se ponga de manifiesto que éste se produjo a partir de información falsa o inexacta, o que "afloren circunstancias que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas".

La empresa ya ha anulado los pagos a Currás como parte de la cláusula de no competencia (que remunera a los altos directivos para que no se vayan a otra empresa) y que ascendía a 50.500 euros mensuales (de los cuales pagó dos mensualidades) durante 12 meses. En cuanto a Antonio Coto, consejero delegado entre agosto y diciembre, Dia ha afirmado que no ha abonado indemnización alguna por la resolución de su contrato ni por cláusulas de no competencia, y también está analizando reclamar la devolución de la retribución ordinaria, que sumó 260.000 euros.

El propio informe de Gobierno Corporativo indica que la investigación iniciada por Dia sobre las cuentas de la empresa ha desvelado la existencia de prácticas contables irregulares por parte de determinados empleados y altos directivos en España y Brasil. A raíz de estas prácticas la sociedad ha adoptado y adoptará "las medidas disciplinarias y legales que considere oportunas".

Los sueldos del consejo, no obstante, también han subido: de 872.000 a 1.033 millones de euros (+18%), y la remuneración por ser miembro, de 600.000 a 717.000 (19,5%). Además, este año se han dedicado 222.000 euros a "otros conceptos retributivos" para los consejeros. El único apartado que se reduce es gasto en los sistemas de retribución basados en acciones. Por otr parte, los salarios abonados a la alta dirección (fuera del consejo) también han crecido con fuerza, pese a la grave crisis de la compañía: han pasado de 3,92 a 4,58 millones de euros.

En cuanto a la nueva dirección de la empresa, el nuevo consejero delegado, Borja de la Cierva, percibirá una remuneración fija en metálico de 606.000 euros, más un variable que puede llegar a duplicar este salario fijo. Para el consejero ejecutivo Miguel Ángel Iglesias, el salario fijo asciente a 261.000 euros yel variable puede llegar al 140% de esta cantidad. Los objetivos a los que están ligadas estas retribuciones están relacionados con las ventas y los resultados (en un 70%) y con la satisfacción de los clientes y la cuota de mercado. Es decir, no están vinculados a la refinanciación ni a la ampliación de capital. Ni de la Cierva ni Iglesias han percibido retribución variable correspondiente a 2018.