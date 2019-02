Cómo gestionar un fondo de renta variable en escenarios de volatilidad

No ha podido empezar mejor el año. Después de un cierre de 2018 con malos resultados para los principales activos de inversión, las primeras semanas de 2019 están trayendo, en muchos casos, subidas importantes e incluso recuperación de lo perdido en los meses precedentes. Es el caso, por ejemplo, de los fondos Renta 4 Valor Europa o Renta 4 Bolsa, que en enero han logrado una subida del 6,8% y del 7,2%, respectivamente, alcanzando los niveles patrimoniales y de valor por participación de octubre de 2018.

Sin embargo, no podemos perder de vista la volatilidad en los fondos. Esta, según los principales analistas, nos acompañará durante los próximos meses, de ahí que sea esencial saber cómo gestionar adecuadamente un fondo de inversión en este escenario derivado de las pérdidas de finales de año, sobre todo si de lo que se trata es de un vehículo de renta variable.

En Renta 4 Gestora están positivos. “Creemos que 2019 va a ser un año con elevada volatilidad, por la madurez del ciclo en el que nos encontramos, pero en el que se pueden generar buenas oportunidades por la poca discriminación que estamos viendo, tanto en los periodos de subidas como en el de correcciones”, asegura Javier Galán, responsable de renta variable de la casa.

De hecho cree que "la Bolsa europea sigue estando particularmente barata", sobre todo si se compara con Wall Street. "Es el primer año en el que la expectativa de crecimiento de los beneficios es mayor en Europa que en EEUU". En concreto, el parqué norteamericano tiene un potencial objetivo menor que las acciones europeas “por primera vez en muchos años”, por encima del 7% el S&P 500, sumados revalorización y dividendos, frente a una media del 14%, entre EuroStoxx 50, Stoxx 600 e Ibex 35 (ver gráficos). No obstante, arguye Galán, no es que Estados Unidos esté caro, “es Europa la que está muy barata”.

Javier Galán, gestor de Renta 4 Gestora.

David Cabeza, gestor del Renta 4 Small Caps Euro comparte esta visión: "Se ha producido una contracción de los múltiplos que ha supuesto una caída de las valoraciones por PER de los principales mercados de entre el 25% y el 30%. Esto ha dejado a Europa en valoraciones de unas 12 veces beneficios, mientras las ganancias siguen creciendo a un ritmo de entre el 5% y el 10%".

Si entramos al detalle, en la Bolsa europea, los expertos de Renta 4 Gestora contemplan distintos escenarios. En el conservador, en el que no se den crecimiento de los beneficios empresariales en 2019, creen que hay recorrido para crecer a doble dígito este año. Si tuviésemos el alza de los beneficios empresariales que espera el mercado (entre el 7 y el 9%) y las Bolsas europeas cotizasen a su mediana, el Euro Stoxx 50 nos daría un potencial de 12% y el Stoxx 600 del 10,5%, a lo que habría que añadir el 4% de rentabilidad por dividendo que tiene la Bolsa europea actualmente “y que no vemos peligrar”, apuntan.

En el escenario más optimista, en el que se alcancen los crecimientos de los beneficios de doble dígito y la Bolsa europea cotizase a 15 veces el PER (ratio Precio-Beneficio), el potencial es superior al 30%. “Este escenario, aun siendo optimista para 2019, es probable que se produzca en los próximos 3 años una vez que las incertidumbres se vayan disipando”, augura Galán.

Por el contrario, en el supuesto más pesimista, a 10 veces el PER, el Euro Stoxx 50 podría sufrir una corrección del 15% en el año. Aun así, “llama la atención que a 2.500 puntos la rentabilidad por dividendo de la Bolsa europea estaría en el 5,5%, muy atractivo en términos históricos”.

En el caso del Ibex 35, el consenso de mercado espera que los beneficios empresariales en 2019 crezcan un 7%, lo que “históricamente no es un mal punto de compra”, indican. De hecho las previsiones de Galán oscilan entre subidas del 14,7%, incluyendo dividendos para un escenario conservador, a un 37%, en el supuesto más optimista.

Al igual que en el caso del Euro Stoxx, no ven fácil que, dado el nivel de partida de las empresas españolas, asistamos a una caída de los beneficios tan abultada como en el pasado, entre otras cosas porque “el sector bancario (35% de ponderación) consideramos que está en una situación mucho mejor que hace 10 años y aunque no esperamos crecimientos de los beneficios relevantes del sector en los próximos años, no es fácil ver disminuir aún más los beneficios en la situación actual”, apostillan en Renta 4 Gestora.

Los valores de pequeña capitalización no han tenido su mejor año, pero en la gestora siguen confiando en ellos. El primero David Cabeza quien predice que la escasez de cobertura y análisis que tiene este tipo de valores “nos ofrece interesantes oportunidades. Nuestra obsesión es encontrar empresas que no dependan de la macroeconomía, con fundamentales fuertes y visión estratégica clara", se reafirma el responsable del fondo Renta 4 Small Caps Euro.

En ese sentido, considera que en el escenario actual la elevada volatilidad de mercado puede crear dislocaciones y ofrecer interesantes oportunidades de compra para añadir valor. “Vemos compañías de calidad a precios razonables, bien posicionados en sectores de crecimiento (salud, tecnología, consumo, infraestructuras, nichos industriales), con visibilidad de flujos de caja y buenos equipos directivos. Y al mismo tiempo vemos valor en compañías de sectores algo más cíclicos como materias primas, petroleras, autos o químicas”.