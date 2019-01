Botín defiende la marcha atrás con Orcel y adelanta que Álvarez será CEO de forma indefinida

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha defendido la decisión del consejo de administración de dar marcha atrás en el nombramiento del italiano Andrea Orcel como próximo consejero delegado. Botín ha reconocido que la decisión, que se tomó al más alto nivel de gobierno corporativo, fue "difícil, pero la correcta", y ha afirmado que se siguieron los protocolos de gobierno corporativo.

Botín sí ha explicado que, a causa de determinados requerimientos regulatorios, la decisión se tomó sin tener todos los flecos atados sobre la cuantía final a la que se debía de hacer frente por el fichaje de Orcel, banquero procedente de UBS. La entidad suiza complicó el fichaje al considerar al Santander un competidor y, por tanto, no pagar sus bonus, que Orcel exigió al Santander. Fuentes del mercado han cifrado este bonus en alrededor de 40 millones de euros.

"Teníamos razones para hacer la oferta. Finalmente, cuando supimos la cifra, consideramos que no era asumible, sobre todo ante las responsabilidades que tenemos con nuestros accionistas, empleados y la sociedad en general", ha precisado.

La banquera ha evitado hacer algún comentario sobre las informaciones de que Orcel podría estar preparando el inicio de una batalla legal contra el Santander por haber rescindido su contrato. Además, ha recalcado que parte de la negociación y sus detalles son confidenciales, por lo que ha rechazado hacer una valoración, aunque ha dicho que "por supuesto" mantiene conversaciones con él.

De este modo, Botín ha subrayado que Alvarez se mantendrá como consejero delegado por un tiempo "indefinido". "Habéis visto los resultados de estos últimos años, tenemos un gran futuro por delante que vemos con optimismo. Está haciendo su trabajo genial", ha precisado. En la presentación previa a analistas, Botín ha ya apuntó que el coste de la compensación para Orcel no era el apropiado para un bano minorista, pero que las relaciones con UBS siguen siendo positivas.

En cuanto al cargo de Rodrigo Echenique, que se mantendrá como presidente de Santander España hasta el próximo mes de marzo, Botín ha explicado que existe un proceso de selección y que el fichaje podrá ser tanto interno como externo. No obstante, la presidenta del Santander ha hecho una petición y le ha pedido a Echenique "que no tenga tanta prisa" y que aguante unos meses más. "Tenemos que convencerle para que se quede un poco más", ha apostillado.

Brexit y dividendos

Botín, asimismo, no ha avanzado novedades sobre el dividendo en la presentación a analistas. "Lo discutiremos con más detalle en abril [el día del inversor]. De momento no vamos a cambiar lo que anunciamos: el pago plenamente en efectivo en 2019 y dos dividendos en lugar de cuatro", afirmó.

En cuanto al Brexit, ha apuntado que la entidad tiene planes de contingencia para todos los escenarios relacionados con el Brexit, si bien la entidad no espera una ruptura sin acuerdo. Ha añadido que el banco tiene un año de cobertura de divisas para hacer frente a los altibajos de la libra.

Apuesta por la ortodoxia fiscal

La presidenta del banco ha reclamado al Gobierno, además, una política fiscal ortodoxa y ha abogado por la consolidación fiscal para que la economía española siga creciendo y se creen empleos de mayor calidad. "Tenemos una economía que está creciendo al doble que la media europea y de una manera más equilibrada, pero hay que seguir trabajando para que haya más empleos y de mejor calidad", ha explicado Botín en rueda de prensa.

Sin entrar a opinar si sería deseable un adelanto electoral en España, ha insistido en que una política fiscal ortodoxa es "fundamental" para un país porque influye en la prima de riesgo y en los costes de financiación que se trasladan a quien pide una hipoteca o a la empresa que quiere financiarse.

Su mano derecha y actual consejero delegado del banco, José Antonio Alvarez, ha rematado la idea al afirmar que la consolidación fiscal es "el camino a seguir", la misma semana en la que el Banco de España y la Autoridad Fiscal han puesto en duda los objetivos de déficit previstos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Botín ha aprovechado una vez más para reivindicar, como hizo recientemente en Davos (Suiza), que las empresas deben pagar los impuestos donde generan sus beneficios, al igual que el Banco Santander, ha remarcado.

Preguntada por la compra del Banco Popular, ha defendido que si la intervención de la entidad no se hubiera llevado a cabo y el Santander no hubiese adquirido el grupo, habría tenido un coste para el contribuyente de 36.000 millones. Eso son "3.000 euros por familia", ha puesto como ejemplo Botín, para defender que no sólo es una operación rentable para el accionista sino "de enorme responsabilidad para España y el sector financiero".

Sobre el mercado hipotecario, la máxima ejecutiva del Santander ha defendido el papel de la banca en la concesión de hipotecas. "Estamos apoyando a millones de personas, a millones de empresas a crecer", ha reivindicado ante la prensa después de decir que entiende que "las historias positivas no ayudan a vender periódicos" y afear que a los medios "les gusta más vender noticias negativas". Según Botín, en España se paga de media 16.000 euros menos que en el resto de Europa por una hipoteca de unos 120.000 euros.