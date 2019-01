Orcel planea denunciar al Santander por cancelar su contratación, según FT

Andrea Orcel, el banquero italiano que fue anunciado, y luego descartado, como el próximo consejero delegado del Banco Santander, prevé demandar a la entidad española por retirar la oferta, según publica hoy el diario británico Financial Times, citando fuentes cercanas al caso. De acuerdo con el rotativo, Orcel considera que tiene una baza al haber recibido una carta contractual de Santander, en la que el banco acordaba una retribución por la firma del contrato de en torno a los 50 millones de euros.

Orcel habría contactado ya con algunos bufetes de abogados en España, que es donde se presentaría la demanda por incumplimiento de contrato. No obstante, según apunta el diario, el banquero italiano está teniendo algunas complicaciones para encontrar algún bufete de alto nivel que no esté sujeto a conflicto de interés por trabajar o haber trabajado para Santander.

El fichaje de Orcel, el banquero de inversión con más peso en UBS hata septiembre pasado, se frustró una vez que la entidad suiza consideró a la entidad española como un competidor directo. Así, UBS canceló los planes de retribución en diferido que había obtenido Orcel durante sus años en la firma suiza, gratificación que el mercado calcula entre 35 y 50 millones de euros. Posteriormente, Santander anunció que renunciaba al fichaje al considerar excesivo compensar a Orcel por la retribución perdida.

El baquero italiano debe ahora decidir sobre si continúa su carrera en el sector bancario, lo que le supondría perder los bonus acumulados en UBS, o elegir un retiro dorado. UBS no se consideraría obligado a hacer los pagos en caso de que el banquero llegue a alguna firma de servicios financieros:. "No podemos comentar casos individuales", señaló UBS la semana pasada en un comunicado, "pero si alguien cumple los requisitos para una jubilación de su carrerar en UBS, siempre y cuando no trabaja para otra entidad de servcios financieros durante los años posteriores al trabajo en UBS, recibirá su compensación en diferido".

Las especulaciones sobre dónde puede aterrizar el banquero, de 55 años, han proliferado en Wall Street y en las capitales financieras europeas. Según publicó Bloomberg la semana pasada, citando personas cercanas a Orcel, aún podría optar a un puesto de consejero delegado, o poner en marcha una boutique de inversiones. De acuerdo con la agencia, los directivos de Santander consideraron (erróneamente) que UBS no se expondría a perder a uno de sus mejores clientes en banca de inversión.