Vodafone suspende el despliegue de Huawei en su red principal

Vodafone el segundo operador de telefonía móvil más grande del mundo ha señalado que hacen una "pausa" en el despliegue de tecnología de Huawei en sus redes centrales hasta que los gobiernos occidentales resuelvan las preocupaciones sobre las actividades de la compañía china, según informa Reuters.

El presidente ejecutivo de Vodafone, Nick Read, ha asegurado que el debate sobre la compañía china se está desarrollando a un "nivel demasiado simplista", y resaltó que se trata de una empresa importante en un sector dominado por tres compañías.

Read añadió que la tecnología de Huawei se utiliza en el núcleo de Vodafone, la parte inteligente de sus redes, en parte de España y en algunos otros mercados más pequeños. "En este contexto, hemos decidido hacer una pausa con el nuevo despliegue de Huawei en nuestro núcleo mientras contactamos con las distintas agencias, gobiernos y Huawei para cerrar la situación", dijo en la presentación de los resultados del tercer trimestre de Vodafone. El directivo destacó igualmente que la compañía asiática se muestra "abierta" y se está "esforzando" por aclarar la situación.

El anuncio de Read fue hecho durante la presentación de los resultados de la compañía, que ha mostrado una importante ralentización en el tercer trimestre, debido a la intensa competencia de precios en España e Italia y a una desaceleración en Sudáfrica. Los analistas esperaban un crecimiento del 0,3 por ciento.

Tras conocerse la noticia, Huawei ha explicado que mantienen junto con Vodafone "una sociedad estratégica a largo plazo", en la que llevan trabajando juntos desde 2007. En un comunicado, la firma china apunta que está enfocada en respaldar la implementación de la red 5G de Vodafone, "de la cual el core representa una pequeña parte".

Huawei, que se ha visto bloqueada por algunos países y telecos tras las acusaciones de EE UU de que la compañía espía para el Gobierno chino, algo sobre lo que no ha presentado pruebas, señala igualmente que están "muy agradecidos por el apoyo que Vodafone ha depositado en su compañía" y asegura que se "esfuerzan por estar a la altura de la confianza depositada".

En este contexto, el gigante chino también ha querido resaltar las declaraciones recientes hechas por algunos directivos de Vodafone o antiguo ejecutivos de la teleco en Europa. Entre ellas, las de Hartmut Kremling, quien fue CTO de Vodafone Alemania por un largo periodo de tiempo. En una entrevista apuntó cómo los directivos de Huawei se han mostrado siempre "increíblemente" abiertos y "nos mostraron todo (...) Nos guiaron a través de los laboratorios de fabricación y desarrollo. Por esa razón, el ADN central del Huawei que percibí en ese momento era la transparencia".

Según Kremling, las auditorías y revisiones periódicas sobre la tecnología de Huawei era un requisito previo para que esta compañía pudiera hacer negocios con Vodafone. El directivo también cree que es una cuestión de "construcción de confianza" que no se haya demostrado ninguna sospecha seria de sabotaje por parte de Huawei en los últimos 20 años. Y apunta que en la actualidad no sería posible eliminar la tecnología de la firma china de las redes de telecomunicaciones en Alemania. "Más de 2.000 millones de clientes en todo el mundo hacen llamadas y utilizan internet en sus redes móviles a través de la tecnología de Huawei", explicaba.

Los CEO de Vodafone Italia y Portugal, Aldo Bisio y Mario Vaz, respectivamente, también han mostrado su apoyo a Huawei. El primero aseguró recientemente que no ve en estos momento un gran problema en Huawei. "Es un gran socio de red, y como al resto de proveedores lo probamos y certificamos. Está presente en nuestras redes, en la parte de acceso de radio, donde tenemos tecnologías 2G, 3G, 4G y, obviamente, también 5G. Seguiremos trabajando con Huawei, pero si el gobierno italiano decide prohibirlos, no podemos hacer más nada que alinearnos con las decisiones políticas". Bisio añadió, no obstante, que evalúan continuamente las capacidades y el rendimiento de todos los proveedores, "y puedo asegurarle que Huawei es, una de las empresas que más destaca desde el punto de vista del rendimiento tecnológico".

Vaz, por su parte, dijo que Vodafone Portugal no está preocupada por la seguridad de la red de Huawei. "Si hubiera alguna evidencia" de que su tecnología no es segura, añadió, la compañía actuaría en consecuencia.