El regalo promocional es el sexto recurso publicitario en ventas

Arranca el año y toca elegir entre las numerosas agendas y calendarios que clientes y proveedores nos han obsequiado por Navidades cuáles vamos a utilizar o a repartir entre los compañeros menos afortunados. Son los regalos promocionales, ese detalle de cortesía que puede ir desde un caramelo hasta un cargador portátil, pasando por bolígrafos, pendrives, agendas, tazas o camisetas.

Aunque parezcan poco relevantes, este tipo de artículos son el sexto soporte publicitario que más dinero mueve en el mundo: 20.000 millones de euros, según la asociación internacional del sector PPAI. Es también el quinto que más crece (9% en 2017) después de los medios de entretenimiento (videojuegos y servicios de streaming), las relaciones públicas, los contenidos patrocinados por marcas y la publicidad digital.

En España y Portugal, el sector alcanzó en 2017 una facturación de 850 millones que en 2018 podría haberse elevado a 1.000 millones, según estimaciones de FYVAR, asociación de fabricantes y vendedores de artículos promocionales. Al tratarse de una actividad muy amplia y variada, es difícil un cálculo más exacto, por lo que Promogift, salón internacional dedicado a este recurso del marketing, que empieza hoy en Ifema, es el mejor termómetro del negocio.

La feria contará esta undécima edición con 415 expositores, un aumento del 5% con respecto a la anterior, y recibirá la visita de más de 6.500 profesionales y representantes de 300 compañías, superando las cifras de asistencia del año pasado, records de participación que avalan el optimismo de la industria.

Entre las novedades anunciadas, destaca la gama de impresoras, cortadoras y grabadoras 3D de Roland DG Iberia, equipados con luz ultravioleta, que simplifica la personalización, y la nueva tecnología de impresión serigráfica de Goccopro, de proceso térmico y pantalla digital. Doppler y su marca Knirps estrena línea de paraguas con un gran surtido de modelos, tamaños, tipo de apertura y colores.

Asleon presenta una original maleta infantil con forma de todoterreno, mientras que Pop Holder mostrará un gadget para móviles que ofrece un agarre seguro, aunque también se puede usar como soporte para el teléfono. Forjasport, que transforma el metal en souvenirs, apuesta este año por los regalos religiosos como imanes, marcapáginas, belenes o llaveros.

Vinoos by Ams ha creado gominolas de vino real. A pesar de que no tienen alcohol, no están hechas para niños, solo para adultos. Vienen libres de gluten, grasas, nueces, gelatina o lactosa. Todo un detalle para vegetarianos, veganos y alérgicos.