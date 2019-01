Orange calienta las guerras de precios con una agresiva oferta convergente en Jazztel

Orange sube la presión comercial con el inicio del año. La operadora ha anunciado hoy que su filial Jazztel ha lanzado una nueva oferta, bautizada como Doblemente Irresistible, a la que la compañía considera la “tarifa multilínea más abundante de la historia de la marca, tanto en fijo como en móvil”. Jazztel es una de las marcas low cost de Orange, que con este movimiento busca hacer frente a MásMóvil, a Telefónica con O2 y a Vodafone con Bit.

En un comunicado, la teleco explica que la tarifa incluye dos líneas móviles con 25 GB de datos en total y llamadas ilimitadas, fibra simétrica de 100 Mb y una línea de telefonía fija con llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales. En el lanzamiento, Orange ha establecido una promoción de 59,95 euros al mes durante el primer año. Posteriormente, el precio será de 69,95 euros mensuales.

Además, la empresa ha incluido el servicio gratuito Depósito de megas, con el que los clientes de Jazztel pueden acumular los megas que no consuman durante el mes en curso.

De igual forma, el lanzamiento va acompañado de un catálogo de dispositivos. Así, los clientes podrán acceder al Samsung A7, disponible para las dos líneas móviles incluidas en la tarifa por cinco euros al mes (con un pago inicial de 29 euros), o el Huawei P-smart por 5,50 euros mensuales.

El movimiento de Orange en Jazztel se une a los cambios anunciados la pasada semana por la compañía en sus tarifas solo móvil Go Top, Go Up y Go On, con un incremento en sus bonos de datos sin aumento de precio.

Así, Go Top ha pasado de 25 a 40 GB,por 47,95 euros al mes; Go Up, de 12 a 20 GB;por 35,95 euros al mes; y Go On, de siete a diez GB, por 29,95 euros al mes. Este cambio aplicará tanto a cartera como a las nuevas altas y entrará en vigor el próximo 20 de enero.