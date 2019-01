Entre un “moderadamente satisfecho” y un “parcialmente en desacuerdo” puede haber un importante matiz. Un “NS/NC” no significa no tener nada que decir, más bien todo lo contrario… Y, sin embargo, muchas empresas continúan parametrizando a sus empleados con encuestas que poco ayudan a entender qué está ocurriendo realmente en ellas.

Si algo he aprendido a lo largo de 20 años de trabajo en el área de gestión y desarrollo de personas en las empresas es que en esa escala del 1 al 10 hay todo un mundo de matices capaz de revelarnos cómo se sienten los profesionales de una organización, qué les mueve, por qué se levantan cada mañana, qué buscan en la empresa, qué esperan… Entre ese 1 y 10 hay cientos de recovecos en los que habitan las emociones. Y estoy absolutamente convencida de que para mejorar es ahí donde hay que mirar. O, mejor dicho, escuchar.

Pues bien, he sido testigo de cómo muchas experiencias, opiniones e ideas claves para tomar buenas decisiones empresariales nunca llegaron a los oídos de la dirección o no se plasmaron en las encuestas de clima. Si una buena escucha comienza por hacer las preguntas adecuadas, ¿deberíamos empezar por cambiar los cuestionarios?

Eso precisamente nos motivó, junto con el IE Business School y Buljan & Partners, a lanzar el Primer Barómetro de Experiencia de Empleado en España (BEX 2018). Se trata de un innovador sistema de medición para conectar con casi 8.000 empleados de 51 empresas pertenecientes a 13 sectores.

Nuestras preguntas han funcionado a modo de amplificador para hacer resonar aspectos que hasta ahora permanecían en silencio. Ahora sabemos a “qué suenan” estas empresas. Nos ha enseñado que entender el momento vital y profesional de los empleados es fundamental. Las respuestas dependen de la fase que atravesamos: lo que hoy impulsa mañana frena; lo que hoy es innegociable mañana puede ser el principio de un acuerdo. Ayer fuimos candidatos, hoy empleados y mañana extrabajadores. También nos ha recordado aspectos que parecen obvios, pero que los empleados echan en falta: más del 90% de empleados considera importante el apoyo prestado por su compañía en situaciones personales difíciles.

Y ¿cómo mejorar la experiencia del empleado y conseguir mejores resultados? Creo que no es posible una madurez organizativa, sin la madurez personal de sus profesionales. Así que es importante gestionar las aspiraciones y necesidades sin crear una espiral de expectativas crecientes y felicidad decreciente. No es difícil. Los cuatro factores que más influyen para que un empleado prescriba a su empresa no requieren de grandes inversiones: relación entre compañeros, reconocimiento, trato y oportunidades de aprendizaje.

Eso sí, la percepción del esfuerzo que hace la compañía para cuidar la experiencia del empleado disminuye según se desciende por el organigrama: hay que comunicar más y mejor. Y, aunque hay camino por recorrer, también hay datos para motivarse: el 40% de empleados son promotores de su empresa; el 80% aprueba el esfuerzo de sus compañías y el 64% de los sentimientos que manifiestan son positivos. La música trata de escuchar, dice Evelyn Glennie…¿Sabes qué música suena en tu empresa?

Elena Méndez Díaz-Villabella es directora de la red enEvolución, experta de TopTen Management Spain y profesora asociada del IE