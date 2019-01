Jaume Miquel: “Tendam va a ser muy rentable y atractiva con o sin Bolsa”

U na historia de 140 años da para momentos buenos y para otros no tan positivos. A Jaume Miquel (Lleida, 1963), le tocó lidiar con una profunda crisis al ser nombrado consejero delegado de Grupo Cortefiel en marzo de 2016: un negocio deficitario, una deuda al alza y unos propietarios [los fondos CVC, Pai y Permira] en busca de comprador. Casi tres años después, la firma textil fundada en 1880 ha dado la vuelta al negocio, tanto que de Grupo Cortefiel pasó a llamarse Tendam. En el último ejercicio volvió a los beneficios tras cuatro años, ha saneado su red de tiendas y su deuda, que hoy baja de los 500 millones, después de que CVC y Pai adquirieran a Permira su 33% e inyectaran 400 millones en la firma.

Entre los planes de futuro que más informaciones han acaparado en el último año está el posible retorno a la cotización bursátil. Miquel recibe a CincoDías en su primera entrevista a un medio económico desde su llegada al cargo.

¿Se parece en algo hoy Tendam a lo que en 2016 era aún el Grupo Cortefiel?

La situación es sensiblemente diferente. La moral de la compañía y del equipo es altísima, de ganadores. Tenemos una red de tiendas 100% saneada y esto es un cambio importante, no solo con respecto al pasado, sino a lo que pueden tener otros operadores. El gran cambio es que hemos definido y tenemos claro el modelo de éxito para esta empresa, y es lo que nos da confianza y seguridad para el futuro. Un modelo probado, base del éxito de Women’secret desde 2011, que fue probado en Cortefiel cuando iniciamos su reposicionamiento en 2016, y que ha sido el eje de crecimiento del grupo. Se basa en construir marcas, no cadenas. Es ser más que un punto físico transaccional, ser un cuerpo vivo que genera compromiso con otra parte que es el cliente. Marcas que sean complementarias, especializadas en segmentos y productos concretos. Tenemos claro, por ejemplo, que Springfield es ropa casual para hombres y mujeres de entre 25 y 40 años, y nunca hará corbatas o trajes. Un modelo basado en la omnicanalidad y la relación con el cliente integradas con la tienda física, y además eficiente, y que el comité de dirección y el segundo nivel directivo tienen asumido. La compañía está alineada, con ganas de éxito y con velocidad.

¿La indefinición del modelo era el problema?

Había problemas financieros técnicos que había que solucionar. La deuda era de unos 1.000 millones y debía repagarse en marzo de 2018. Este era un elemento a afrontar, pero con un modelo de crecimiento sostenible. Había que sanear la red de tiendas y asegurarnos de cumplir unos criterios de eficiencia necesarios para tener una compañía sana. Esto lo hicimos en apenas un año. Demostrar que la compañía podía crecer de forma sana, operar con menos stock, generar más margen... Esto ayudó a generar confianza con los accionistas. Resalto el papel de CVC, Pai y Permira en este proceso. Permira siempre tuvo en cuenta más los intereses de la compañía que los suyos, y CVC y Pai renovaron su confianza e inyectaron 400 millones.

Jaume Miquel, consejero delegado de Tendam, durante la entrevista. Manuel Casamayón

¿Fue este el punto de inflexión?

Fue importante, redujo el peso de la deuda de forma relevante, en un 40%, y el resto, 600 millones, se destinó a una emisión de bonos. Había un modelo y un plan claros, de saneamiento y sostenibilidad que dio sus frutos. Los accionistas tuvieron un comportamiento excelente, y esto nos permitió refinanciar. Al cierre del primer semestre de este ejercicio estábamos en un apalancamiento de 2,9 veces el ebitda, que es muy razonable.

Si nos concentramos en crear valor, esta compañía va a ser muy rentable y muy atractiva, cotizando o no

¿Se han fijado un objetivo de reducción de este ratio en los siguientes trimestres?

No, hay una voluntad de hacer un desapalancamiento paulatino, de no plantearse adquisiciones a corto plazo. Hemos hecho algo de recompra de deuda durante el primer semestre [como informó CincoDías el 26 de diciembre], y es algo que podemos continuar haciendo de forma moderada. No creo que esto cambie en 2019.

¿La inflación del mercado frena la posibilidad de compras?

No, es una decisión estratégica. La voluntad de los accionistas es crear valor y desapalancar. Hay oportunidades que te puedes perder, pero es la decisión estratégica de cómo quieres gestionar la compañía.

¿Van a revisar los objetivos del plan de negocio a cinco años lanzado en 2016?

Cada año lo revisamos y se ajusta, por la propia base y porque ves áreas donde tienes oportunidades adicionales. Estructuralmente es el mismo plan, pero hay áreas que se van a reforzar como la parte digital o la de relación con el cliente. Tenemos 22 millones de socios, que con las marcas y el equipo son el activo número uno. Podemos darles un mejor servicio, y más rentable, conociéndolos más y dándoles de forma más afinada el producto que necesitan. Hemos hecho inversiones importantes en business analytics, en machine learning e inteligencia artificial. Queremos aplicar el modelo 100% omnicanal de España y Portugal en nuestros mercados de tienda propia. Es un modelo diferencial respecto a la competencia.

En ese plan se hablaba de doblar ebitda. ¿Están en disposición de conseguirlo?

Por la situación de bonos cotizados no puedo dar previsiones. Sí puedo decir que las magnitudes generales del plan no cambian.

En el primer semestre de este ejercicio lograron un beneficio antes de impuestos, pero con menos ventas y ebitda. ¿Ha trastocado los objetivos de este año?

Mi lectura es positiva. Hubo una climatología adversa, afectó al sector, pero dentro de un contexto que no fue favorable, nuestras magnitudes fundamentales se comportaron muy bien. Acabamos con más margen y con menos stock teniendo menos venta, lo que indica que ha habido un esfuerzo de gestión importante. En un semestre donde el ebitda recurrente ha caído un 7%, el beneficio antes de impuestos llega a 38 millones tras perder 300.000 euros el año pasado. El modelo se ha mostrado muy sólido, y eso me da tranquilidad. El tercer trimestre ha ido mejor, vamos a cumplir con las expectativas que teníamos. Con cautela, el año presenta una tendencia positiva.

Con la deuda controlada y la empresa en beneficios, ¿van a salir a Bolsa en 2019?

El planteamiento es concentrarnos en el negocio, en ejecutar de forma excelente el plan a cinco años. Haciendo esto la empresa genera valor para el empleado, para la sociedad y para el accionista. Si un día se dan las condiciones, será una alternativa que se pueda tomar. Pero la idea principal es continuar con la creación de valor que se ha hecho en este último año.

¿No se dan las condiciones para este año?

Mi prioridad hoy es la compañía, y no el intentar analizar si hay oportunidades o no. El 100% de mi energía y de mi tiempo está en cómo continuar ejecutando el plan y que se siga generando valor. Ahora hay que concentrarse en negocio.

¿Está trabajando hoy Tendam o alguno de sus asesores en esta opción?

No estamos trabajando en miras a una potencial salida ni nadie que nos asesore. Estamos trabajando con una hoja de ruta normal de plan a cinco años.

¿El mercado desaconseja esta opción, o las propias dudas sobre el textil y el retail?

En el último año se han parado operaciones que no han sido solo del sector moda. Creo que hay una situación de entorno en el que es menos apetitoso el mercado bursátil. La decisión es concentrarnos en el negocio, y no vamos a trabajar en un horizonte temporal fijo en base a una hipotética salida a Bolsa. En el primer semestre hemos conseguido generar 57,7 millones de caja adicional. Es creación de valor. Si nos concentramos en esto, en tener marcas muy fuertes, acertar mejor en lo que compramos y venderlo mejor, con más margen y menos stock, con empleados y clientes satisfechos, esta compañía va a ser muy rentable y muy atractiva, con o sin Bolsa. No creo en el apocalipsis del retail, no es la situación que vivimos la mayoría de retailers en España. Sí es de transformación, con un cliente con más poder, que demanda cosas nuevas, y con una situación demográfica compleja. Pero en esto nosotros solo vemos oportunidades.

¿Los propietarios pueden plantearse otras opciones con la compañía?

Es una pregunta para ellos. Como miembro del consejo, puedo decir que no se plantea nada a corto plazo. A medio plazo no sé si podrá surgir alguna oportunidad o no. La última inversión es muy reciente, de agosto de 2017. Ni CVC ni Pai tienen un comportamiento oportunista en sus inversiones, que son de contenido y con vocación de permanencia. Lo corrobora que no haya un planteamiento de salida a Bolsa inmediato ni ningún otro tipo de operación.

En el plan de negocio hablaban de 500 aperturas. ¿Cómo se distribuyen?

El ritmo va ligeramente por encima. Vemos oportunidades de capilaridad en España con un modelo omnicanal y de relación con el cliente 100% integrado y creemos que tenemos oportunidades en Rusia, Francia, Balcanes, Hungría, México… y en franquicias. Las 500 tiendas se dividían en un 45% de tienda propia y 55% de franquiciada. Igual varía el porcentaje. Estamos abriendo tienda propia de forma muy rentable.