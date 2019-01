Objetivo para 2019 del plátano: recuperar el 10% del consumidor perdido

El plátano de Canarias tiene más de 140 años de historia. El último cuarto de siglo, cuando se abre al mercado nacional, lo ha pasado luchando por mantener las ayudas que lo hagan competitivo.

Domingo Martín, presidente de Asprocan

“Ha sido un año extraordinario desde el punto de vista de los precios, porque las cantidades de producción se han ajustado a la demanda. Algo que no ocurría desde hace años”, explica Domingo Martín, presidente de Asprocan, “Pero esta circunstancia también ha hecho que la banana de América y África se posicionara de una manera muy cómoda y haya penetrado más en el mercado nacional”.

Por tanto, los niveles de producción, unos 390 millones de kilos, casi 50 menos que en 2017, han provocado una subida de precios buena para el productor, pero negativa para el comprador. “Vamos a tener que invertir en comunicación y preparar mejor al consumidor frente al plátano canario, porque este año lo hemos dejado un poco tirado: se nos ha ido alrededor de un 10% de cuota de mercado”, asevera Martín.

Durante este año 2018 el margen de la distribución aplicado al plátano de Canarias ha sido, de media, entre un 30% y un 60% superior al que aplican a la banana importada. La invasión de bananas americanas y africanas no es su único dolor de cabeza, ya que cada vez el mercado internacional de las frutas es más extenso, se produce más cantidad y más variedad, con producciones de todo el mundo y se forma incesante.

Plantación de plátanos en Canarias Asprocan

Trabas

Pese a las trabas y los retos de este sector, el plátano supone para Canarias unos 350 millones de euros anuales, 15.000 empleos directos e indirectos, 8.000 productores y 9.000 hectáreas plantadas. Representa el 12% de la venta de frutas de las cadenas de gran consumo y el 60% de la producción agraria de las Islas. Es, prácticamente, el único producto de exportación de gran volumen. De hecho, ha bajado muchísimo la producción del tomate por la competencia de Marruecos y ahora no llega a la cuarta parte de lo que produce el plátano, cuando siempre han estado en niveles similares.

Las exportaciones en 2017 se situaron en más de 1,178 millones de kilos, este año no llegarán a un millón. Pero, como hemos visto, es una buena cifra y así, esperan, sea en los próximos años.

“Es un gran mérito mantenerse”, aseguran desde Asprocan. “Luchamos contra competidores de otros continentes mucho mayores, multinacionales, con producciones baratas. Es un éxito crecer ligeramente o, al menos, no perder. No nos interesa tampoco tener exceso de producción”.

Si de algo ha presumido siempre la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias es de estar unidos. De hecho, aseguran ser el único sector de la agricultura española que mantiene el 100% de los implicados en la producción de esta fruta en un frente común. “Hay otros sectores mayores que nosotros, como los cítricos o los melocotones, pero no trabajan unidos”, afirma el presidente de Asprocan. “Hacemos publicidad, tratamos de negociar conjuntamente con los franceses… no somos un sector boyante, pero no caemos en la ruina gracias a la unidad”, concluye.

Asprocan espera además que en 2019 el Gobierno de España impulse, entre otras medidas, el observatorio de seguimiento al que le instó el Congreso de los Diputados el pasado 14 de noviembre.