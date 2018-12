Indra prevé que la "movilidad como servicio" se imponga, tras triunfar el modelo en la industria del software

Muchos datos. En el sector del transporte la regulación va a afectar a la forma de plantear los proyectos futuros, según advierte el informe, pues en los nuevos escenarios que se plantea “el dato es un elemento esencial”. Así, el trabajo apunta, por ejemplo, que no se puede diseñar un sistema de pago “as you go” en el que no exista barrera ni presentación de tique, sin una identificación personal de cada usuario. “Y eso implicará la acumulación de datos sensibles de cada persona que utilice los distintos medios de transporte integrados: ubicación, trayectos, horarios, etc, además de los datos personales que se usen para la identificación (biométricos, imagen...)

Regulación. El informe recomienda enfocar la regulación actual de forma que los factores legales (como el GDPR) se trabajen en la fase de diseño de las nuevas soluciones. Y también cuidar la ciberseguridad.