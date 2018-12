La justicia japonesa rechaza prorrogar la prisión preventiva de Carlos Ghosn

El ex presidente de Nissan Carlos Ghosn podría salir de prisión en pocos días después de que un tribunal de Tokio haya decidido no prorrogar la prisión preventiva del poderoso ejecutivo brasileño. Ghosn fue detenido el 19 de noviembre acusado de ocultar pagos millonarios y cometer irregularidades fiscales. La decisión de no prorrogar la detención no se esperaba, teniendo en cuenta los precedentes en la justicia nipona.

El tribunal tokiota descartó hoy extender el arresto de Ghosn en relación a una orden de detención adicional que había solicitado la fiscalía el pasado 10 de diciembre por unas supuestas infracciones por las que habría ocultado al fisco unos 4.200 millones de yenes (32,8 millones de euros/37,4 millones de dólares) entre 2015 y 2018. La acusación formal que sí pesa sobre él es la ocultación de pagos millonarios pactados con Nissan Motor entre marzo de 2011 y de 2015.

Su liberación, en todo caso, dependerá de si la fiscalía recurre la decisión. Shin Kukimoto, número dos del fiscal del distrito de Tokio, se limitó a decir que su oficina responderá "apropiadamente". El tribunal también se mostró contrario a prorrogar la prisión de otro ejecutivo de Nissan, Greg Kelly, detenido junto a Ghosn. La cadena NHK espera que el recurso del fiscal no prospere y Ghosn sea liberado hoy o mañana.

La detención de Ghosn ha sacudido la alianza entre Nissan, Renault y Mitsubuishi, y el consejero delegado de Nissan, Hiroto Saikawa, ha pedido un reequilibrio de la relación de poder.