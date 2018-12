BBVA lanza una cuenta sin comisión que puede contratarse por un selfie

BBVA acaba de lanzar en España una nueva cuenta para particulares, exenta de comisiones, con un gestor BBVA Contigo. El banco pretende reforzar así la oferta para sus clientes y sobre todo para captar nuevos consumidores antes de que finalice el año. Esta cuenta, además, posee ventajas adicionales como anticipo nómina o segundas cuentas sin gastos asociados. La cuenta denominada Va Contigo puede contratarse a distancia, a través de un selfie en la web o la app, y en oficina, y permite el acceso a toda la gama de productos y funcionalidades digitales que BBVA pone a disposición de sus clientes, explican en la entidad.

“La Cuenta Va Contigo ofrece ventajas diferenciales para aquellos que estén pensando en hacerse clientes de BBVA: sencillez, disponibilidad de producto en todos los canales y adaptación a las nuevas demandas de clientes”, argumentan en la firma financiera. Este nuevo producto lleva asociado una tarjeta de débito o crédito exenta de comisión de emisión y mantenimiento, y permite obtener una segunda cuenta online y una segunda tarjeta sin comisiones.

Con su apertura, la entidad que aún preside Francisco González asignará a los clientes de forma automática un gestor BBVA Contigo para ayudarle en la toma de decisiones, asesorarle en cualquier operación y guiarle en las herramientas digitales. Si el cliente necesita disponer de liquidez antes de recibir su nómina puede activar online la opción anticipo nómina, independientemente de cuando la empresa lo abone en la cuenta, por un coste de 20 euros, y sin comisión adicional cada vez que se disponga de este servicio. Para situaciones imprevistas y cuando el cliente no tenga saldo suficiente en su cuenta, BBVA ofrece un servicio de descubierto para atender los cargos hasta un importe personalizado, y notificará a los clientes los pagos que no puede hacer frente por no tener efectivo disponible en la cuenta.

La cuenta al poder abrirse con un selfie, podrá estar disponible en solo unos minutos, lo mismo que la tarjeta totalmente operativa. También podrá acceder a todos los productos y servicios del banco.