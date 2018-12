Londres y ¿sus últimas Navidades europeas?

En busca de la magia de la Navidad hemos viajado a lugares lejanos, inhóspitos y exóticos por todo el mundo, pero este no es el caso. Ahora toca ver Love Actually por vigésima vez, pensar en Christmas Eve, en Boxing Day y olvidarnos del Brexit para coger un vuelo de dos horas y deleitarnos con unas navidades made in UK.

Londres en esta época nos traslada a escenarios de película y del West End, pero también nos muestra sus secretos más underground. Aquellos que esperen una Navidad british de manual están de suerte y los que busquen algo más alternativo y sibarita no se vayan todavía.

Para los clásicos

Aquí no hay fallo. El éxito está garantizado hasta para los haters de Papá Noel. Londres sabe cómo seducir al viajero todo el año y en estas fechas como ninguna otra. Abriguémonos porque hace frío, mucho frío (4 grados), y sigamos la estela del alumbrado navideño. El de Oxford Circus marca el pistoletazo de salida al que siguen los de Carnaby St, Regent St y Covent Garden, así como el de medio downtown.

Ya en pleno éxtasis navideño, acérquese hasta Trafalgar Square para escuchar a los coros y sus villancicos a los pies del gigantesco abeto noruego y no dude en calzarse los patines para fluir cual cisne por la pista de hielo de Somerset House (12 euros).

Los más peques encontrarán en Hyde Park su paraíso navideño. Winter Wonderland es un parque de atracciones con mercado típico, noria de 60 metros de altura, pista de patinaje y todo tipo de espectáculos. La entrada es gratuita, aunque las atracciones son de pago, y el mulled wine (vino caliente) está más bueno de lo que parece.

Los más pequeños encontrarán en Hyde Park Winter Wonderland su paraíso navideño

Si está buscando un mercadillo adorable y navideño, le recomendamos el de Leicester Square o de Southbank y si está buscando el mejor cierre del año posible, acuda a orillas del Támesis a contemplar el espectáculo de fuegos artificiales del London Eye.

Para los alternativos

Dejamos la pista de las luces navideñas por la de los grafitis. En el triángulo que dibujan las estaciones de Old Street, Hoxton y Shoreditch High Street encontramos uno de los barrios más vanguardistas y modernos de Londres. Celebren con nosotros unas Navidades underground en Shoreditch.

Artistas callejeros, comida internacional, diseño y moda se entremezclan entre el asfalto y el ladrillo de estas animadas callejuelas que en navidades son un hervidero de gente cool.

La música callejera es el alma de Shoreditch. J. M. Mansilla Cinco Días

Dibuje su mapa de sabores en los múltiples restaurantes de Bricklane, donde cada domingo se montan sus famosos mercadillos de artículos de segunda mano; déjese ver por el Nomadic Community Garden, una explanada reconvertida en un centro cultural y de ocio o por Village Underground, un espacio de arte urbano donde se encuentra el mural callejero más grande de Londres.

Cierre la noche con una sesión de cine alternativo en Barber & Parlour (desde 9 euros) o con unas copas en el club Cargo.

Centro cultural Nomadic Community Garden. J. M. Mansilla Cinco Días

Para West End

Los teatros del barrio de West End despliegan en Navidades su más exclusivo catálogo de espectáculos. La compañía English National Ballet representa en el London Coliseum entre el 13 y el 30 de diciembre El Cascanueces, el clásico de clásicos en Londres por Navidad.

Tampoco puede dejar el West End o la City sin asistir a un musical o a una obra de teatro. The Snowman (20 euros) y Christmas Carol (desde 13 euros) son otros imprescindibles en Pascuas, donde nunca fallan los temporales Wicked, Hamilton o Mamma Mia!