Ibex en directo: rebrota el miedo a la guerra comercial y la Bolsa cae el 2%

Los mercados internacionales se preparan para otra sesión de notables pérdidas. Los inversores aguardan con nerviosismo la apertura de Wall Street que ayer permaneció cerrado por luto nacional. Los futuros de la Bolsa estadounidense anticipan una bajista con descensos que rondan el 1,5% en el Dow Jones y S&P 500. Una vez más el tecnológico Nasdaq vuelve a ser el índice más golpeado. A falta de dos horas para el toque de campana, los futuros apuntan a descensos del 2%. Con esto mimbres, el pesimismo se instala en las plazas europeas, que bajan más del 1%. El Dax retrocede un 1,7%, el Cac se deja un 1,5% y el Ftse 100 de Londres, un 1,3%, lo mismo que el Mib italiano, que sigue la corriente registrada esta mañana en Asia donde el Nikkei ha caído un 2% y el Hang Seng, un 3%.

Por su parte, el Ibex 35 profundiza las caídas tras la apertura y pierde cerca de un 2%, firmando su mayor descensos desde finales de mayo, coincidiendo con la formación de Gobierno en Italia y la moción de censura al Ejecutivo de Mariano Rajoy. La caída de este miércoles aproxima al selectivo español a los mínimos del año. La Bolsa, que a comienzos de semana se afanaba por reconquistar los 9.200 puntos, se despide hoy de los 8.900.

Todos los miembros del índice están en pérdidas. Las más abultadas son para ArcelorMittal, que pierde un 3,7%, mientras que una decena de valores ceden más del 2%. Entre ellos se encuentran bancos como Sabadell, Bankia y CaixaBank.

Al miedo al frenazo económico que muestra la volatilidad de la deuda se ha sumado la detención de la directora financiera e hija del fundador de Huawei en Canadá, por orden de Estados Unidos. El pesimismo está bien instalado en el mercado, y los activos refugio como la deuda de EE UU o Alemania suben de precio.

Los analistas consideran que el arresto puede acabar con la recién estrenada distensión entre Estados Unidos y China, dados los lazos de Huawei con el Gobierno chino y que el papel de las tecnológicas despierta muchos recelos en Estados Unidos. Con todo, la magnitud de las caídas en los futuros ha sido tal que el mercado CME ha inhibido la negociación de éstos en los primeros minutos de la jornada. Las ventas llegan tres días después del desplome del 3% registrado por Wall Street.

"La detención en Canadá de la directora financiera de Huawei ha reforzado el temor al fracaso de la tregua comercial", señalan en MacroYield, que destaca los "riesgos a la baja" en la renta variable. "Esperábamos que el brote de aversión al riesgo del martes pudiera empezar a remitir, pero la detención de Meng Wanzhou abre un interrogante sobre las posibilidades de éxito de las negociaciones" entre EE UU y China. "Creemos que este no debería ser un obstáculo duradero para la recomposición de los mercados, pero sin duda tendrá un impacto en la sesión de hoy", apunta.

La inversión de la curva de tipos en EE UU (cuando la deuda a corto plazo paga más interés que la de largo) ha despertado la preocupación del mercado sobre un frenazo económico o recesión en 2019 o 2020; de hecho la última vez que la curva se invirtió fue en 2007, antes del crac subprime. El bono alemán baja en dos puntos básicos su rendimiento, lo que hace subir la prima de riesgo.

De no ser por esta oleada de pesimismo, el foco del mercado estaría puesto en la reunión de la OPEP en Viena, que debatirá un recorte de producción para frenar la caída del precio en las últimas semanas. No está tan clara la cantidad; algunos observadores han apuntado a 1,1 millones de barriles diarios. El petróleo, no obstante, baja castigado por el pesimismo en las Bolsas: pierde el 1% a 60,9 dólares el Brent.

Los precios del petróleo han caído un 33% desde los máximos alcanzados en octubre, en medio de temores sobre una menor demanda ante la ralentización del ciclo económico global a lo que se suma un exceso de oferta derivado de un incremento de producción por parte de los principales países productores (EE UU, Canadá, Rusia, Libia, Nigeria...), que buscaba anticiparse a la menor producción de Irán por las sanciones de EE UU, explican en Renta 4, donde añaden que "en contra de este recorte está EE UU, que presiona a Arabia Saudí para que no apoye la reducción de oferta, mientras que Rusia parece mostrarse cómoda con los precios actuales del crudo y podría adoptar una postura de esperar y ver".

En el mercado de divisas, el euro retrocede al entorno de los 1,133 dólares, mientras el yen se beneficia de su condición de refugio con un alza del 0,3% contra el billete verde. La libra corrige parte de su alza de ayer y cede un 0,2%.