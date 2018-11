“Migrar a la nube es fácil, pero muchas empresas están pagando por recursos que no usan"

Javier de la Cuerda es un veterano de la industria tecnológica española. Fue durante varios años consejero delegado de Telvent Global Services, empresa que fue bautizada más tarde como Itconic tras ser adquirida por el fondo de capital riesgo Carlyle en 2015. Apenas un año después de esa operación, el directivo abandonó la compañía, que poco después, en septiembre de 2017, terminó siendo vendida al gigante estadounidense de los centros de datos Equinix por 215 millones de euros. De la Cuerda tenía claro que quería poner en marcha un proyecto propio, y de ahí surgió Enimbos, una compañía especializada en la transformación de las empresas mediante el uso de infraestructuras cloud.

La firma, que promete importantes ahorros a sus clientes en los costes asociados a a las infraestructuras TI, arrancó sus operaciones en septiembre de 2016, con seis personas. Hoy son ya 58 y este año planea alcanzar una facturación de 3,4 millones de euros. La cifra no es aún muy abultada, sobre todo si se compara con la de algunos de sus competidores, los grandes outsourcers como IBM, Accenture o Cap Gemini, pero supone un crecimiento de más de un 580% frente a los 480.700 euros que logró en 2017, un año en el que también logró cifras positivas en términos de caja y de ebitda. El objetivo de Enimbos, que supera ya los 100 clientes (unos 15 del Ibex), es alcanzar una facturación de ocho millones para 2019 y de 20 millones en 2020.

De la Cuerda ve que hay un gran negocio por delante, pues relata que cada vez son más las empresas y organismos públicos que apuestan por consumir recursos de TI en la nube frente a un modelo tradicional que les llevaba generalmente a adquirir infraestructuras. “Y en ese contexto, nuestro objetivo es garantizar a las empresas una óptima migración al cloud. Les ayudamos en ese proceso llevando a cabo un exhaustivo control, planificación y optimización de los recursos. Para ello analizamos las necesidades específicas de cada cliente y definimos qué arquitecturas son las que mejor se ajustan a cada caso”.

El fundador y CEO de Enimbos cuenta que el movimiento o migración a la nube es algo sencillo, que no requiere de expertos para empezar a desplegar los servicios en entornos cloud, pero advierte que si el proceso no se controla bien “se acaba generando un entorno muy complejo, donde se genera muchísima entropía. De ahí, el valor de una compañía como la nuestra y que las empresas deban vigilar más el coste de los recursos TI en la nube, pues nuestra experiencia nos demuestra que muchas compañías están pagando por recursos cloud que luego no usan”. “Eso se debe a que prepagan recursos que prevén que van a utilizar durante 1 ó 3 años (es lo que llaman venta por instancias reservadas) y después no los necesita”.

Enimbos ofrece en la actualidad varias líneas de negocio, pero la que más peso tiene hoy sobre su facturación (el 90%) es la de servicios gestionados cloud, con la que ayudan a las medianas y grandes empresas a “migrar, optimizar y administrar su entorno híbrido y multicloud, porque el escenario más común con el que nos encontramos hoy”, dice De la Cuerda, “es que los clientes utilicen ambos tipos de cloud, pública y privada”. Según el directivo, gracias a estos servicios son capaces de reducir “del tirón” los gastos en TI en este entorno en un 30-35%. La compañía inició su andadura con la distribución en exclusiva para España de Cloudyn, una empresa adquirida recientemente por Microsoft.

Otra línea de negocio en la que Enimbos confía para impulsar su crecimiento es su plataforma de software como servicio Skytuneup. Tanto, que si todo va según los planes previstos, podría elevar los ingresos de la compañía hasta los 50 millones de euros en tres o cuatro años. “Con esta plataforma podemos lograr a nuestros clientes ahorros de hasta un 80% en sus costes en infraestructuras en la nube”, resalta el directivo. De la Cuerda explica que ello es posible por el modelo de venta que utiliza la plataforma. “En este caso, el cliente paga por uso, la fórmula más extendida en el cloud, pero en vez de trabajar con un precio fijo por minuto de recurso TI consumido, la plataforma trabaja con un precio variable que se establece en función de la oferta y la demanda”.

La plataforma Skytuneup cuenta para ello con un motor de análisis de predicción de precios de las cloud, de modo que va tomando decisiones en tiempo real y mueve la carga productiva de los clientes de una nube a otra, siempre buscando el coste inferior. “El modelo de venta recuerda al del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEL), aunque aquí la complejidad es aún mayor porque en cada centro de datos cada recurso puede tener una demanda diferente y, por tanto, un precio distinto”, continúa.

De momento, este segundo negocio proporciona pocos ingresos a la compañía, porque aún está trabajando en su modelo de comercialización, “que debe parecerse más a un ecommerce, de venta desatendida a través de redes digitales”, precisa De la Cuerda. El directivo admite que están buscando también cómo financiar el proyecto, y la idea es hacerlo a través del programa de ayudas para pymes de la Comisión Europea, SME Horizon”. Tras superar la primera fase, el proyecto ha recibido 50.000 euros para desarrollar su plan de negocio, pero Enimbos se ha presentado a la segunda fase de la convocatoria en la que podría obtener entre dos y tres millones mediante préstamo y subvención. La idea es impulsar la internacionalización de la plataforma hacia mercados como el Reino Unido, EE UU o el norte de Europa.

De la Cuerda admite que se plantearon dar entrada a algún socio financiero para ir más rápido con la plataforma, pero al final lo descartaron. “Como el proyecto aún no tenía el track record financiero asociado, muchas empresas de capital riesgo querían la gestión a cambio de poco dinero, pero afortunadamente ya somos una empresa rentable y no necesitamos que nadie venga a sacarnos del barro a cambio de ponernos el pie en la cabeza para toda la vida”.

Enimbos, que también comercializa la solución de seguridad Itsafer y ha creado una spinoff de su negocio de Cloud Business Continuity (con el que da respaldo a las infraestructuras de las pymes, a las que securiza ante ciberataques), defiende que son “agnósticos” respecto a las cloud públicas. “Trabajamos con Amazon, Microsoft y Google, aunque esta última tiene hoy menos presencia en este entorno”. La firma no trabaja con la nube de IBM, aunque sí son partners. “Su aproximación, más pegada a su tecnología, no nos convence. No son tan abiertos como las otras”. En este sentido, el ejecutivo advierte que es muy importante que las empresas utilicen herramientas que les permitan pasar cargas de trabajo de un cloud a otro sin complicación. “Es clave tener flexibilidad y evitar que te hagan cautivo de una plataforma, y ahí Enimbos puede ayudarles”, remarca.

El directivo también destaca el modelo “diferencial” con el que operan. Asegura que trabajan como lo hacen algunas firmas norteamericanas, con células de administración de sistemas. “Son equipos multidisciplinares, formados por seis personas más un líder, que nos permiten ser más ágiles ante cualquier incidencia. Además, son capaces de responder de una manera mucho más acertada y económica a nivel de estructura de lo que lo hacen nuestros competidores, que operan con equipos verticalizados por dominios tecnológicos (redes, almacenamiento, bases de datos) y aislados”.

Enimbos tiene hoy tres células en Madrid, una en Mérida y dos en Cáceres. El objetivo, dice, es montar otras dos en esta última ciudad y, a partir de ahí, crearlas fuera de España. Para ello, han cerrado sendos acuerdos con las universidades de Extremadura y de Eindhoven (Países Bajos), una de las que más patentes tiene del mundo en el ámbito tecnológico.