Calviño dice que el Gobierno sigue buscando mayorías para aprobar presupuesto

La ministra española de Economía, Nadia Calviño, aseguró hoy que el Gobierno sigue trabajando con el objetivo de conseguir las mayorías parlamentarias que permitan aprobar los Presupuestos para 2019 y añadió que un hipotético adelanto electoral depende del presidente del Ejecutivo.

"El escenario en el que estamos es claro y es que estamos trabajando para lograr las mayorías necesarias para los Presupuestos que el Gobierno quiere llevar adelante porque creemos que son los que España necesita", declaró la ministra tras participar en una reunión de titulares económicos de la eurozona en Bruselas.

Añadió que esas cuentas también son las "coherentes con el plan presupuestario remitido a las instituciones europeas" y las que garantizan "una buena disciplina fiscal" el año que viene, con una reducción del déficit y la deuda, un ajuste estructural y un "refuerzo" de las políticas sociales, según explicó.

Nadia Calviño, se mostró hoy dispuesta a comparecer en sede parlamentaria para explicar las informaciones según las cuales compró una vivienda en Madrid a través de una sociedad creada con su marido en el año 2000, de la que cuatro años después se desvinculó totalmente. La ministra calificó estas informaciones de "tergiversaciones" y consideró que "en absoluto" ponen en juego su labor como ministra.



"Este tema, como ha dicho el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), me parece que es un claro síntoma de ruido y de tratar de desviar la atención de las cosas que de verdad interesan a la gente", dijo Calviño. "Dicho esto, por supuesto yo siempre estoy dispuesta a comparecer

en sede parlamentaria", añadió la titular de Economía.



Asimismo, preguntada sobre si éstas ponen en juego su labor al frente del Ministerio de Economía, Calviño respondió negativamente: "En absoluto, como he dicho son tergiversaciones de hechos que son públicos, irreprochables", afirmó.



La ministra añadió que el tema le ha "sorprendido un poco", puesto que desde que llegó al Ministerio "numerosos medios" de comunicación preguntaron sobre los hechos, "dado que se trata de hechos públicos" y "después de investigarlo han decidido no publicar nada".



Insistió, asimismo, en que ha dado las "explicaciones oportunas", y subrayó que considera que es "un síntoma del grado de crispación", que instó a "rebajar".



El diario ABC publicó el viernes que la vivienda de 319 metros cuadrados y situada en Mirasierra (Madrid) fue adquirida a través de Aldael Consultores, creada "ad hoc" por Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara, para comprarla. El Ministerio de Economía indicó, tras conocerse la información, que cuatro años después de la creación de la misma se desvinculó totalmente de ella, de forma que a día de hoy asegura no tener vinculación con compañías

privadas.