La CNMV multa con 450.000 euros a M&G Valores e inhabilita a su CEO

La CNMV ha impuesto una sanción de 450.000 euros a la agencia de valores Mecados y Gestión de Valores por infracción muy grave, tal y como ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estados. Además, el consejero delegado de la firma, Rafael Collada, ha sido sancionado con la salida de su cargo y una inhabilitación de cinco años para este tipo de entidades.

La sanción corresponde con el incumplimiento de las normas de gobierno corporativo y a los requisitos de organización interna establecidos en la Ley del Mercado de Valores, referidos a "la falta de políticas de gestión y ejecución de órdenes de clientes así como su inaplicación, o su aplicación sin haber obtenido el consentimiento previo de clientes, cuando en estos supuestos lo sea de forma no ocasional o aislada", de acuerdo con la información publicada en el BOE. también cita la sanción "la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de políticas de gestión y ejecución de órdenes".

La sanción fue adoptada por el consejo de la CNMV el 25 de octubre de 2017; no obstante, no ha sido publicado en el BOE hasta hoy, cuando la sentencia ha sido declarada firme por la vía administrativa. La inhabilitación impuesta a Rafael Collada es una medida extraordinaria; desde 2012 el supervisor de los mercados no había impuesto ninguna inhabilitación. Entonces el sancionado fue el presidente de Delforca 2008, antes Gesco Gestión, Joan Francesc Gelonch.