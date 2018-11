Comercio electrónico en las islas: objetivo, 1.300 millones

“Si se mantiene la tendencia de crecer interanualmente entre un 25% y un 30% podríamos llegar a 1.250 o 1.300 millones de euros este 2018”. Son las palabras de Luis Alcalá, fundador de Fresh Commerce y organizador del Ecommfest 2018, un evento anual sobre comercio electrónico que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife el próximo día 29.

El comercio electrónico en Canarias ascendió a 813 millones de euros en 2016 y se espera (aún no hay cifra oficial) que en 2017 haya superado los 1.000 millones, según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. “El comercio electrónico, desde y hacia Canarias, está evolucionando bien, quizá no con toda la rapidez que nos gustaría. Las dificultades, como la distancia y la logística, complican mucho equipararnos al resto de Europa, tardaremos mucho en ver esa igualdad”, afirma Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. “Los recientes cambios normativos han ayudado”, añade, “pero los empresarios se siguen sintiendo limitados por el tamaño medio de las organizaciones en las Islas y por la digitalización”.

El empresario asegura que “el éxito en este campo pasa por forjar alianzas entre grupos empresariales y así poder crecer” y hace hincapié en que “tener un régimen fiscal diferenciado siempre genera un escollo, aunque es perfectamente salvable”.

“Si España es un mercado poco maduro comparándolo con EE UU o Alemania, Canarias más aún, sobre todo, por los problemas de logística y aduanas”, analiza Jordi Ordóñez, consultor de ecommerce y ponente en el Ecommfest. “Hace poco di una formación en Gran Canaria a jóvenes de unos 20 años y me sorprendió que muy pocos habían hecho pedidos en Amazon. Me dijeron, literalmente: es que aquí no llega nada. Si esa es la situación con nativos digitales, imaginémonos cómo es en personas que no nacieron con un móvil en la mano. Ordóñez añade desde fuera se tiene la percepción de que Canarias “queda muy lejos” y que los pedidos llegarán tarde o que tendrás que pagar un sobrecoste por el envío. “Y, en muchas ocasiones, es así”. Quizá mejore la situación, opinan los expertos, cuando se consoliden los últimos cambios realizados por el Ejecutivo canario.

En verano de 2017, el mínimo exento para las importaciones pasó de 22 a 150 euros y los productos procedentes de la UE quedaron liberados de la presentación del Documento Único Administrativo (DUA). Según un estudio reciente de la empresa eBay, las importaciones online han aumentado, desde su aplicación, un 6% y un 8% las exportaciones por internet.

Además los economistas que realizaron este análisis han afirmado que “las estimaciones sugieren que un aumento recíproco del mínimo exento de la UE para el IVA podría incrementar las exportaciones online desde Canarias a los consumidores de la UE continental en alrededor de un 8%”. “El problema está en que todavía hay ciertas compañías logísticas que han disfrazado el concepto, en vez de gastos aduaneros han puesto gastos administrativos, por lo que el sobrecoste sigue estando ahí”, explica Luis Alcalá. “El canario se sigue encontrando con muchas trabas y abusos. Y, por eso, las empresas peninsulares cuelgan el cartel de No vendemos a Canarias”.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de 2018, el 23,89% de las empresas canarias con más de 10 empleados (unas 9.000 en el archipiélago) realizaron recepción de pedidos o reservas online, por encima de la media española que está en 19%. Pero ese porcentaje es sobre las que tienen página web, es decir, sobre el 65% de las empresas de las Islas. En este caso, seguimos por debajo de la media nacional (78%).

Pero el grueso del tejido empresarial canario (50.000 empresas) lo componen empresas con menos de 10 empleados. Solo el 23% de las microempresas disponen de página web (29,8% a nivel nacional) y, de ellas, solo el 4,5% ofrece venta online, frente al 5,7 del resto de España.