Escapadas con tiempo

Alaska desde el océano. Bosques vírgenes, majestuosas montañas, asombrosos glaciares y una naturaleza muy peculiar son algunos de los atractivos de Alaska. Un territorio casi salvaje y poco conocido situado en el extremo noroeste de Estados Unidos.

Una forma de adentrarse es recorriendo sus recortadas costas a bordo de un crucero. Royal Caribbean apuesta por este destino para su temporada de verano en la que contará con tres barcos –Ovation of the Seas, Serenade of the Seas y Radiance of the Seas– y salidas desde Seattle con distintos itinerarios de entre 7 y 15 noches. ­

Edificios con mucha historia que tuvieron una segunda vida

Museo de Orsay, París.

A veces los edificios no son lo que parece y los que antes fueron una estación de tren o una fábrica de cerveza hoy son célebres museos. Es el caso del Museo de Orsay en París, que se ubica en una antigua estación de tren construida para la Exposición Universal y que hoy alberga la mayor colección de obras impresionistas del mundo.

Musement, plataforma de reservas de actividades en destino, recopila un conjunto de edificios que tuvieron la oportunidad de tener una segunda vida y no ser abandonados, además del de Orsay: el CaixaForum Barcelona, que antes acogió una fábrica de mantas y toallas; el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, alojado en una vieja fábrica de cerveza; el Museo Nacional de Arte Moderno de Londres se ubica en la antigua central eléctrica de Bankside, y el célebre Hermitage de San Petersburgo fue residencia oficial de los zares antes de convertirse en una de las más importantes pinacotecas del mundo.

Un hotel prémium a pie de pista en la exclusiva Baqueira Beret

Hotel Himalaia Baqueira.

La temporada de nieve se acerca y el hotel Himalaia Baqueira by Pierre & Vacances reabre sus puertas el 30 de noviembre para adelantarse a la estación invernal. Un hotel prémium ubicado a pie de pista en Baqueira Beret, uno de los destinos de referencia en turismo de nieve. El hotel de 141 habitaciones tiene spa con piscina de chorros, duchas climatizadas, jacuzzi exterior y zona de relajación para reponer fuerzas tras el ejercicio.

Celebre el Black Friday con una escapada con descuento

Vista desde el restaurante de un hotel de la cadena Vincci.

El próximo 23 noviembre vuelve el Black Friday y, con él, la oportunidad perfecta para dar rienda suelta al consumo a precios imbatibles. Vincci Hoteles se suma un año más a esta iniciativa con descuentos del 15% en sus alojamientos para todos aquellos que hagan su reserva online. Este año, como novedad, los descuentos podrán conseguirse durante 72 horas, entre la medianoche del viernes 23 y el domingo 25 antes de que den las 24 horas.

Los españoles tardan casi cuatro horas en preparar la maleta

Hacer la maleta no es fácil. A algunos les divierte y otros lo detestan. En el caso de los españoles, pasamos cuatro horas pensando en las cosas que llevaremos en vacaciones, casi el mismo tiempo que dedicamos a buscar alojamiento y un poco menos de las cinco horas que invertimos en encontrar información sobre el destino, según datos de Booking. El 39% de los españoles cree que hacer la maleta es una parte emocionante del viaje.

La oferta Sídney, Australia. 4.715 euros es el precio del vuelo a Sídney en business class con Emirates. La aerolínea emiratí acaba de lanzar una oferta especial, tanto en economy como en business class, para volar ida y vuelta desde Madrid o Barcelona a destinos como –además de Sídney– Bangkok, Yakarta o Singapur, entre el 19 de noviembre y el 12 de julio, en el icónico Airbus A-380.

Pistas gastronómicas

Madrid se suma a la semana de la cocina italiana

El próximo lunes 19 de noviembre comenzará en Madrid la tercera edición de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, una oportunidad para deleitarse con las recetas del país transalpino. El tour gastronómico TAPItalia.eat se podrá seguir en los showcookings de mercados como los de Chamberí, La Paz y Vallehermoso.

Salmón Gurú, el bar de moda más premiado

Salmón Gurú, bar de Madrid.

Una coctelería, clásica, de autor, de lo más excéntrica o sin alcohol, pero que no le dejará indiferente. Salmón Gurú (Echegaray, 21) es el bar de moda en Madrid. Inspirado en la estética de las coctelerías americanas de los años sesenta, está en la lista de los 50 mejores bares del mundo y acaba de ser elegida la mejor coctelería de España 2018.