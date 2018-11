BlaBlaCar mete presión a Alsa al lanzar una oferta por la empresa francesa de autobuses Ouibus

BlaBlaCar mete presión a Alsa al anunciar este lunes que ha lanzado una oferta para adquirir la empresa de autobuses francesa Ouibus, perteneciente a la compañía ferroviaria pública francesa SNCF. La popular plataforma de coche compartido ha desvelado asimismo que ha llevado a cabo una ronda de financiación de 101 millones de euros en la que ha participado la propia SNCF, además de anteriores inversores de BlaBlaCar. La compañía no ha desvelado la cuantía que ofrece por la firma de autobuses ni qué participación toma de ella la empresa de ferrocarril.

Sí detalla que Ouibus opera autobuses con 33 destinos en 10 países europeos y que, con esta operación, busca "dar un paso más en la movilidad compartida en todos sus ejes, optimizando la tasa de ocupación de los vehículos, ya sean coches o autobuses, y ofreciendo opciones de puerta a puerta para sus usuarios".

BlaBlaCar, presente en España desde 2010, ha construido una comunidad de viajes compartidos de larga distancia de más de 65 millones de usuarios en los 22 países en los que opera. Sólo en España, ya son 5 millones sus usuarios. La plataforma ahora complementará, en algunos de estos países, su amplia oferta de coche compartido con autobuses para convertirse, dice, "en la plataforma de referencia en viajes interurbanos por carretera". En España, Ouibus cuenta actualmente con un acuerdo con Alsa, de facto rival de BlaBlaCar, para operar algunas de sus rutas transfronterias. El único tipo de rutas que pueden operarse al tratarse, según aclaran, de un mercado no liberalizado. No hay que olvidar que Confebus, la patronal de las compañías de autotubes a la que pertenece Alsa, denunció a BlaBlaCar; un juicio que aún no está resuelto.

En un comunicado, BlaBlaCar aclara que la adquisición le permitirá ampliar su oferta y aumentar su capacidad para abordar diferentes necesidades de viaje, como reservar con antelación, ahorrar u optimizar recursos a la hora de desplazarse entre pequeñas localidades. "Juntos, SNCF y BlaBlaCar trabajaremos en dar un paso más en la intermodalidad, que conecte viajes compartidos y autobuses de BlaBlaCar con trenes de SNCF", subrayan.

Jaime Rodríguez de Santiago, director general de BlaBlaCar en España, Portugal y Alemania, aclara que "sin duda, la intermodalidad nos permitirá seguir avanzando en el camino de la eficiencia y la sostenibilidad". En el mismo sentido, el presidente de SNCF, Guillaume Pepy, añade que, desde ahora "podemos ofrecer a nuestros usuarios la posibilidad de ir desde un punto de partida hasta su destino final, gracias a una multimodalidad sostenible en la que el ferrocarril sea un pilar fundamental". En Francia, Ouibus conecta regularmente 300 de las ciudades más importantes del país, y BlaBlaCar más de 30.000 localidades de ese territorio.

Respecto a la ronda de financiación, una de las más potentes cerradas en Europa, los responsables de la plataforma de coche compartido aseguran que esta respalda el propósito de la compañía de convertirse en la plataforma líder de viajes por carretera. BlaBlaCar, que ya ha llevado a cabo nueve adquisiciones desde su fundación en 2009, lleva recaudados en total más de 400 millones de euros en sucesivas rondas de inversión.