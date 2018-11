Las tarjetas de crédito que devuelven dinero en cada compra

Excepciones. La OCU recuerda que de manera general solo es posible extraer dinero sin comisiones de un cajero utilizando la tarjeta de débito asociada a la cuenta y siempre y cuando se trate de los cajeros del propio banco o de los de otras entidades con los que nuestro banco tenga acuerdos. Una excepción es la tarjeta de débito de banca móvil de Bnext, gratuita y que admite hasta tres extracciones al mes sin comisiones en cualquier parte de España.

Cambio de divisa. La comisión por cambio de divisa fuera de la zona euro puede ascender hasta el 3% del importe de la operación, que se aplica tanto en las compras como en la extracción en cajeros. Si se saca dinero, hay que apuntar un coste extra de entre el 4% y el 5% de la cantidad. No obstante, hay tres tarjetas que no cobran nada: las de débito de Bnext, Ferratumbank y Revolut. En algunos casos, con limitaciones. La OCU también apunta la tarjeta de débito NX de Abanca, aunque solo pueden contratarla los menores de 36 años. La tarjeta de crédito Cepsa WiZink en las compras no cobra comisiones por cambio de divisa, aunque sí por sacar dinero.