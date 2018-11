Las ventas de PC crecen en España un 4,3% en el tercer trimestre con un fuerte tirón del canal online

El mercado español de ordenadores personales ha cerrado el tercer trimestre en positivo tras encadenar dos trimestres consecutivos en negativo. La consultora IDC, que mide las ventas al canal de distribución, estima que la comercialización de PC entre julio y septiembre subió un 4,3% frente al mismo periodo del año anterior, hasta 843.000 unidades. A ello ha contribuido el segmento de consumo, que se disparó un 9%, y la anticipación de las entregas de Navidad para evitar la falta de suministro de chips de última generación de Intel que está sufriendo la industria, según explican a CincoDías fuentes del sector.

Estas fuentes resaltan que ese impulso del 9% resulta ser un crecimiento “un tanto artificial”, pues los datos de GFK, que contabilizan las ventas al consumidor final, muestran que en consumo de enero a septiembre la venta de ordenadores retrocedió un 3,5% en unidades, si bien en agosto y septiembre crecieron un 9,8% y un 3,5%, respectivamente. En facturación, el negocio creció un 0,5% en los nueve primeros meses, con un tirón del 10,8% y del 3,1% en agosto y septiembre.

Las mismas fuentes aseguran que “las campañas de Black Friday y Navidad exigen entregas a tiempo”, lo que habría llevado a algunos fabricantes como Lenovo, y en menor medida HP, a traer muchas máquinas al país con el fin de esquivar los problemas de suministro de chips de 8ª generación (los de gama alta) de Intel que el sector da por hecho ocurrirán “durante al menos dos trimestres más”.

El gigante de los microprocesadores no parece capaz de tranquilizar a sus clientes pese a que anunció el pasado octubre que ha incrementado la capacidad de algunas de sus fábricas para garantizar la suficiente disponibilidad de chips para cubrir toda la demanda de los fabricantes de ordenadores. Intel se ha visto obligada a retrasar el lanzamiento de sus primeros chips con tecnología de 10 nanómetros hasta 2019, lo que habría elevado la demanda de sus chips de 8ª generación con tecnología de 14 nanómetros.

Más allá del mercado de consumo, la demanda de equipos comerciales ha caído en el tercer trimestre un 1,5%, según IDC. Un decrecimiento “coyuntural” que los fabricantes achacan al citado problema de Intel y a los cambios en el catálogo de Patrimonio (aprobado en septiembre y que define qué ordenadores puede comprar la administración central) y a cambios en el proceso de compras en los concursos públicos. En este entorno, el único segmento que se ha comportado particularmente bien ha sido el de educación, donde han primado los dispositivos de 11,6 pulgadas y precios superiores a 300 euros, tanto con Windows 10 como con Chromebook.

Los fabricantes prevén, no obstante, que las ventas en este segmento vuelvan al alza impulsadas por la adopción del Windows 10 y la necesidad de una mayor seguridad en los sistemas.

GFK también ha revelado otro dato importante: un fuerte tirón del canal online en consumo. Por primera vez, este canal ha sido más utilizado para comprar ordenadores que las cadenas de tiendas físicas especializadas, tipo Media Markt o Worten, o los establecimientos físicos generalistas como El Corte Inglés o Carrefour. Y la previsión es que este canal, que sube cinco puntos porcentuales en lo que va de año, siga creciendo, dado que este mes se celebra el Black Friday, que tira mucho de las ventas online.

Según esta última firma de análisis, el portátil fue el producto que más creció, porque está incorporando elementos premium (discos duros sólidos, diseños mejorados y más finos).

Por empresas, HP, que ha elevado sus ventas totales un 3,8% entre julio y septiembre, según IDC, sigue líder en España. Lenovo, con un impulso del 17,3%, sigue segunda en el ranking global, pero le quita la primera plaza a HP en consumo, donde controla el 32,4% del mercado frente al 29,6% de HP. GFK mantiene líder a HP en ventas al consumidor final.

El top 5 del ranking global de IDC lo completan Acer, que tras crecer un 2,5%, cerró septiembre con un 9,1% de cuota de mercado; Apple, que subió sus ventas un 1,1%, controla el 8,5% del mercado, y Asus, que pese a caer un 25,2%, mantiene el 6,5% de cuota.

Para el último trimestre del año, el sector anticipa que puede haber problemas de stock derivados del esfuerzo de Intel por cubrir la demanda y “llegar tarde y de golpe”. "No habrá flexibilidad y se perderán oportunidades tanto en consumo como en empresa", señalan algunas fuentes consultadas. No obstante, añaden "no creemos que el mercado en ventas al consumidor final vaya a crecer significativamente respecto al año pasado, pero tampoco prevemos que vaya a decrecer ni en unidades ni en facturación".