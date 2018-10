Santander apoya los Presupuetos Generales del Estado que prepara el Gobierno

Todos a una. Toda la gran banca ha lanzado en estos días el mismo mensaje sobre una posible retroactividad en el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) por parte de la banca, como ha determinado el Tribunal Supremo en una sentencia del pasado 18 de octubre, ahora en debate. El último en lanzar este mensaje ha sido el consejero delegado de Banco Santander,

José Antonio Álvarez, (este banco ha cerrado el periodo de presentación de resultados de la gran banca). Así, al igual que el resto del sector bancario, ha sido tajante al afirmar que no ve "ninguna razón" para aplicar retroactividad en el impuesto de las hipotecas.



"Nos hemos limitado a cumplir la ley. Nosotros no hemos cobrado el impuesto y no podemos devolver algo que no hemos cobrado", ha declarado en la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados de la entidad correspondientes a los nueve primeros meses, y en los que el grupo ganó 5.742 millones de euros, un 13% más que un año antes, gracias a Brasil. El aún número dos de Banco Santander añadió que el posible cambio en el reglamento sobre el impuesto

de las hipotecas le era "extraño".



Álvarez ha afirmado, además, que lo primero que le gustaría es que lo antes posible "todos sepamos a lo que atenernos", banca, clientes, y abogados.



El directivo, como es lógico, ha explicado que si finalmente el Supremo decide que es la banca la que debe pagar este impuesto, Santander cumplirá la ley, aunque advirtió que esto supondrá un aumento de costes de las hipotecas.



Y cuando hay riesgo, esto afecta a la capacidad de hacer negocio tanto en precio como en volumen.

Álvarez ha defendido el mercado hipotecario español. “Si hay un mercado que ha funcionado bien es el hipotecario, donde las hipotecas españolas son las baratas de Europa”, sentenció

Preguntado también por si el banco ha notado una ralentización en la firma de hipotecas a la espera de lo que decida el Supremo el lunes, Alvarez ha dicho que es obligación del banco tratar de hacer normal el desarrollo económico, y que si se "para" se produce una disrupción que no favorece a nadie.

El ejecutivo, por otra parte, ha defendido los Presupuestos Generales del Estado que está preparando el Gobierno para el año que viene. "Van en la buena senda. En la medida en que sigan con la seda de consolidación fiscal y reducción del volumen de deuda sobre PIB, si van en esa

dirección, que creo que sí, me parece que van en una buena senda", subrayó.

Su positiva opinión se suma a la manifestada la pasada semana por el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, quien respaldó el borrador presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas al considerar que hay que "hacer efectivas las propuestas del plan para que de verdad se estimule el crecimiento de la economía.

Hay que recordar que Santander amenazó con tomar alguna medida si finalmente el Gobierno imponía una tasa a la banca, iniciativa que al final el Ejecutivo no ha desarrollado. Los Presupuestos del próximo año contemplan una reducción del déficit público hasta el 1,8% del PIB, frente al porcentaje del 2,7% en que cerrará este año, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, que también contemplan una caída de la deuda pública hasta el 95,5 del PIB en 2019 desde el 97% de este año.

Una de las protagonistas de la rueda de prensa de hoy de los resultados de Santander, al margen del fallo del Supremo sobre el AJD de las hipotecas, ha sido la Cuenta 1,2,3, producto estrella durante hace años del banco, y con la que pretendían captar clientes y vincular a los que ya tenía.

Hace unas semanas la entidad decidió meter un gran tijeretazo a la remuneración de la cuenta, con lo que la hacía mucho menos atractiva. Pese a ello, el consejero delegado ha dicho que la entidad no se plantea "de ninguna manera" un cambio en su estrategia de captación de clientes, y ha defendido que pese a los cambios en las condiciones, la Cuenta 1,2,3 "sigue funcionando

bien". Además, ha defendido, que es la más atractiva que puede encontrar el cliente, ya que es la única que remunera. "Seguimos con el ánimo de seguir captando clientes con la Cuenta

1,2,3", ha asegurado. Además, ha declarado que "no está por debajo de las expectativas marcadas".