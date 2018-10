La mitad de clientes de ING sigue recurriendo a la oficina para firmar una hipoteca

Uno de cada dos clientes de ING que contrata una hipoteca aún recurre a una oficina del banco antes de firmar el crédito, pese al modelo digital que la entidad introdujo en España hace casi 20

años, según ha desvelado la directora general de banca para particulares de ING España, Almudena Román.

El banco, que se sitúa en el pódium de las entidades que más hipotecas concede en estos momentos en España, asegura Román, cuenta sin embargo con solo 29 oficinas y no tiene planes de ampliar su red.

Ante esta realidad, la responsable de ING apuesta por tirar de la tecnología para poder ofrecer a los clientes una atención remota más cercana que les libre de ir a la sucursal para contratar un producto "importante", como una hipoteca o un plan de pensiones.

En este sentido, ha avanzado en una entrevista con Efe que el banco piensa en alternativas, como videoconferencias entre el cliente y un gestor, o el intercambio en tiempo real de documentación entre ambas partes, lo que ella denomina "el modelo digital 2.0".



Mientras tanto, ING está dispuesto a seguir manteniendo su ritmo de concesión de hipotecas, que ha continuado "igual" en estos días a pesar de la incertidumbre generada por la sentencia del Supremo que estableció que la banca debía hacer frente al pago del impuesto de actos jurídicos

documentados.

"Lo más importante es acompañar a los clientes que tienen unas arras comprometidas y una hipoteca en vuelo", que son los que pueden tener más incertidumbre con esta situación, ha argumentado.

Sin querer aventurar qué decisión tomará finalmente el alto tribunal el próximo 5 de noviembre, Román ha abogado por cumplir la legalidad y acompañar al cliente, aunque no ha desvelado si las hipotecas del banco se encarecerán si finalmente el cliente deja de pagar ese impuesto.



ING presume de su política de riesgos, por la que nunca ha prestado más del 80 % del valor de tasación en una hipoteca, y justifica que ese es uno de los motivos de que la tasa de morosidad que soporta en este segmento ronde apenas el 0,40 %.



En este momento el importe medio concedido ha subido hasta los 120.000 euros y tres de cada diez hipotecas que se firman son a tipo mixto, es decir, un periodo con un interés fijo y el resto de la vida del préstamo sujeto a la evolución del euríbor a un año.



En el negocio de consumo, el banco destaca que es la primera entidad de España que más ha crecido en nueva producción, un 43 % en el primer semestre respecto al año anterior, y avanza también a doble dígito en captación de clientes, hipotecas o fondos de inversión.



Almudena Román considera que ING España está "mejor preparado que nunca" para lo que pueda venir tras lograr "darle la vuelta" a las fuentes de ingresos del banco sin perder el ritmo de crecimiento orgánico ni la ratio de satisfacción de los clientes y a pesar de que no ha podido ser tan competitivo en algunos productos como la Cuenta Naranja.



No obstante, adelanta que si suben los tipos de interés se recuperará el retorno que puede ofrecer el banco, que trabaja para llegar a nuevos acuerdos para retirar efectivo en comercios y mantiene conversaciones para entrar en Bizum, la plataforma de pago entre particulares de los bancos.



La directora general de ING España aboga también por seguir trabajando para reforzar la seguridad de las transacciones bancarias en un momento en el que el móvil se ha convertido en el canal por excelencia y hay que estar "mucho más cerca" de las principales vías digitales de tránsito

de los consumidores.