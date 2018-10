Santander, BBVA y Bankia ganarán en torno a 13.489 millones, según los analistas

Santander, BBVA y Bankia cerrarán la próxima semana la presentación de los resultados trimestrales del sector financiero español, un periodo en que han obtenido un beneficio neto conjunto de 13.489 millones de euros, un 45% más que los 9.265 millones ganados hasta septiembre de 2017, gracias al impulso de los dos gigantes de la banca.



Además del dinamismo que los analistas anticipan para Santander y BBVA, que entre los dos habrían ganado en torno a 4.000 millones más que hasta septiembre de 2017, también hay que destacar, entre otros asuntos, que el año pasado el Santander tuvo que destinar más de 500 millones de euros a cargos extraordinarios, entre ellos la integración del Banco Popular.



Así, según el consenso de los analistas consultados por Efe, Bankia, que presentará sus cuentas el lunes, comunicará un beneficio neto de 849 millones, un 1,14% superior al obtenido un año antes, cuando también registró un incremento similar.



Al día siguiente será el turno del BBVA, en su primera presentación de resultados desde que se anunció la jubilación a finales de año de su presidente, Francisco González, aunque no será él quien comparezca por última vez ante los medios, ya que las cuentas trimestrales siempre las explica el consejero delegado y próximo presidente del banco, Carlos Torres Vila.



El BBVA anunciará, previsiblemente, un beneficio neto de 4.755 millones de euros, un 2,4% más que hasta septiembre de 2017, impulsado por México y España y a pesar de que los expertos calculan que Turquía requerirá el doble de provisiones en el tercer trimestre del ejercicio.



El Santander cerrará el miércoles esta ronda de resultados, con un beneficio neto de 7.885 millones, casi un 5% más, gracias a la relativa estabilidad del real brasileño, que les ayudará a mantener el ROE, o la rentabilidad sobre recursos propios, en el 11,8%, por encima de sus requerimientos mínimos, explican los analistas.



También será esta la primera presentación de resultados desde que se anunció el nombramiento del nuevo consejero delegado del grupo, el italiano Andrea Orcel, que tomará posesión a principios de 2019.

Estas tres entidades compartirán con la prensa y los analistas especializados sus valoraciones sobre la sentencia definitiva que emitirá el 5 de noviembre el Tribunal Supremo acerca del impuesto de actos jurídicos documentados asociado a las hipotecas, cuyo pago recae sobre la banca desde el pasado jueves, tras un polémico dictamen del mismo tribunal que ocasionó un "tsunami" bursátil que aún no ha terminado.



Este ha sido también el tema estrella en las presentaciones de resultados de esta semana, que han protagonizado Bankinter, Caixabank y Sabadell.



Bankinter ganó 403,6 millones de euros hasta septiembre, un 7% más, gracias al dinamismo del negocio con clientes, según explicó su consejera delegada, María Dolores Dancausa, que se quejó de que los bancos siempre quedan como los "malvados" y avisó de que "no son ONG" y tienen que ganar dinero, aunque intentarán no repercutir el coste del impuesto a los clientes.



CaixaBank obtuvo una ganancia neta de 1.768 millones (casi un 19% más) y descarta reservar parte de sus beneficios en forma de provisiones por el citado fallo del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, al considerar que no tendrá impacto en sus cuentas.



Por último, el Sabadell logró un resultado neto de casi 248 millones de euros, un 56% menos, después de hacer algunos ajustes por la venta de varias carteras crediticias y por las provisiones hechas para la migración tecnológica de su filial británica TSB.



Para el consejero delegado de esta entidad, Jaime Guardiola, no tendría "ningún sentido" aplicar la retroactividad al impuesto de las hipotecas si el Supremo ratifica su decisión de que sea la banca y no el cliente como hasta ahora el que pague la citada tasa, pues, a su juicio, "lo razonable" es que sea a futuro.