Los VTC barajan pedir más de 24 años de moratoria si el Congreso valida el decreto ley

Las próximas horas serán decisivas para el futuro del sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en España. Esta mañana se votará en el Congreso la convalidación del polémico real decreto ley que faculta a las comunidades autónomas y ayuntamientos a legislar sobre los VTC y en los momentos previos se manejan tres posibles escenarios: su aprobación, la no convalidación o que, una vez aprobado, se tramite como proyecto de ley.

Esta última opción es la que el sector de los VTC manejaba como probable durante las últimas horas de la tarde de ayer. El proceso consistiría en que el decreto ley consiguiera los votos necesarios para su aprobación durante la primera votación pero los grupos políticos, en una ronda posterior, propondrían tramitarlo como proyecto de ley, lo que abriría la posibilidad a que se introdujeran enmiendas en toda la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

“No sabemos a ciencia cierta qué votará cada grupo parlamentario, pero por los contactos que hemos tenido en este momento el Gobierno no parece contar con los apoyos necesarios para que se convalide por real decreto ley”, dijo a Cinco Días el presidente de la patronal Unauto, Eduardo Martín. Una visión que no comparten desde Fedetaxi, que asegura que solo votarán a favor de tramitarlo como proyecto de ley PDeCat, ERC y PNV. Según la información que maneja esta asociación del taxi, Ciudadanos no querría apoyar una decisión impulsada por los partidos nacionalistas que “conllevaría una mayor concesión normativa a las comunidades autónomas”.

Y tampoco lo querría el Partido Popular, “que durante los últimos seis años de su Gobierno ha procurado no introducir reformas en la LOTT para no abrir la caja de Pandora en materia de ordenación terrestre”.

En el caso de que la convalidación se hiciera a través del proyecto de ley, los VTC ganarían tiempo para poder dialogar con el Gobierno y las partes implicadas mientras desarrollan su actividad con normalidad, como han hecho hasta ahora. “Con la tramitación que conllevaría el proceso, daría un mayor espacio de diálogo y análisis a la problemática de la movilidad urbana y beneficiaría a las VTC”, subrayaron fuentes del sector.

Por el contrario, si el real decreto consigue los votos necesarios para su aprobación, Unauto presentaría acciones judiciales para revocarlo. “No vamos a escatimar ni un euro en asesoramiento jurídico. Estamos convencidos de que lo vamos a ganar y lo va a tener que pagar el Gobierno. Según nuestros letrados el real decreto va contra los artículos 20, 86 y 150 de la Constitución, va en contra de la Ley de garantía de unidad de mercado, la Ley de la economía sostenible, la Ley de procedimiento administrativo y de la tutela judicial”, declaró Martín.

Desde el sector de los VTC también advierten que barajan reclamar al Ministerio de Fomento una moratoria para sus licencias de entre 24 y 30 años, el tiempo que han calculado como necesario para amortizar y rentabilizar sus autorizaciones “logradas de manera legal y por tiempo indefinido”. El Gobierno estableció en el real decreto una moratoria indemnizatoria de cuatro años a los VTC. “No sabemos de dónde han sacado esa cifra, pero en la Ley de Costas se dio un plazo de 50 años para expropiar a los propietarios afectados”, indican las mismas fuentes.

En caso de ser ratificado en el Congreso, el decreto también será recurrido por el sector del taxi en Bruselas. “Iremos a la Comisión Europea a formular la denuncia contra la moratoria indemnizatoria de cuatro años porque la consideramos una ayuda de Estado al sector de vehículos de alquiler con conductor”, dicen desde Fedetaxi.

Si sale adelante el real decreto, en el sector de los VTC se da por hecho que las asociaciones de taxistas acudirán veloces las comunidades autónomas y ayuntamientos a pedirles que empiecen a regular con rapidez.