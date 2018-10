La temporada de resultados coge ritmo: ¿sacará al Ibex de los mínimos de 2016?

Con la temporada de resultados bastante avanzada en EE UU (ya han presentados 150 empresas), las cotizadas del Ibex 35 empiezan a desfilar por la pasarela. Hasta la fecha solo Enagás ha publicado las cuentas de los nueve primeros meses del año. En concreto, la gasista divulgó sus cifras el pasado 16 de octubre. Este miércoles será el turno de Iberdrola y Cie Automotive.

La cuentas del tercer trimestre llegan en un momento convulso para el mercado. Las tensiones geopolíticas, la guerra comercial, el enfriamiento de las perspectivas de crecimiento de la economía mundial o el rechazo al presupuesto italiano son solo un ejemplo de los obstáculos a los que se enfrentan los inversores. En este contexto son muchos los inversores que ven en las cuentas de las empresas la oportunidad perfecta para que las Bolsas hagan un alto en el camino a los descensos de los últimos días, unas caídas que en el mercado español se vieron agravadas por el desplome de la banca tras la sentencia del Supremo que establece que son las entidades las que deben hacer frente al pago de los impuestos de las hipotecas.

Con el Ibex por debajo de los 8.800 puntos y marcando niveles que no veía desde 2016, los expertos no descartan que los resultados sirvan para insuflar algo de ánimo al mercado. No obstante, como señala Ángel Pérez, analista de Renta 4, esto "dependerá en gran medida de las guías que las compañías den de cara a 2019. Entendemos que en la medida en que las guías para 2019 ya conocidas se confirmen o mejoren, o las nuevas guías sean positivas debería ayudar a una recuperación de los cotizaciones recogiendo el valor que existe en muchos de ellos y cuyas caídas han sido desproporcionadas".

Las empresas que han presentado en EE UU arrojan un crecimiento del beneficio por acción del 22%, por encima del 20% estimado. De momento en Europa son pocas las firmas que han divulgados sus datos. Es decir, es demasiado pronto para sacar conclusiones. Desde Macroyield esperan que el beneficio por acción del Euro Stoxx aumente un 9% mientras que en Renta 4 se muestran más optimistas y elevar al 14% el alza. Desde XTB Miguel Momobela espera que las perspectivas sobre los resultados de las principales compañías del IBEX sean relativamente alcista.

La diversificación internacional del negocio de las empresas españolas (6 de cada 10 euros ingresados proceden del extranjero) hacen del mercado de divisas un punto al que prestar una atención especial. En el caso español esto cobra una importancia mayor si se tiene en cuenta que Latinoamérica es una región clave. "Hay que destacar la debilidad de la lira turca y el peso argentino que se han depreciado en el entorno del 50% frente al euro", apunta Pérez.

En lo que a sectores se refiere, el bancario es sin duda el que más incertidumbre genera. Más allá de los datos que se comuniquen los inversores estarán pendientes de las informaciones relativas a la sentencia del Supremo y su impacto. "Esperamos cierta debilidad de las cifras por puro efecto estacional del 3T18 y también recogiendo el peor comportamiento de los mercados que afecta especialmente al negocio de banca de inversión y por ende a las comisiones netas y ROF", señalan desde Renta 4. " A nivel de beneficio neto y en ausencia de extraordinarios (como es el caso de Caixabank tras la venta de Repsol) la generación de beneficio neto debería ser positiva nuevamente apoyada por la mejora del coste de riesgo y contención de gastos de explotación. Asimismo, esperamos que para el conjunto del sector, los niveles de capital se mantengan mantenerse más menos constantes, compensándose la generación orgánica de capital con el consumo esperado por puesta en valor de renta fija y participadas", añaden.

Junto al bancario, el otro sector protagonista es el eléctrico, para el que no se esperan grandes sorpresas. Los expertos afirman que los negocios regulados seguirán mostrando su fortaleza habitual, con mejora de la producción renovables frente a 2017, algo que beneficiará a Iberdrola y Acciona. Por su parte, el negocio liberalizado tenrá un mejor comportamiento gracias a "la mayor hidraulicidad aunque los precios del pool siguen elevados por la fuerte producción térmica y la subida del CO2 lo cual no permite beneficiarse ampliamente de la mayor hidraulicidad", aclaran.