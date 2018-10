Berkeley se desploma un 40% por las dudas sobre su proyecto

Berkeley Energía, la empresa minera que pretende poner en marcha una mina de uranio en la provincia de Salamanca, se desploma un 40% poco después de la apertura en la Bolsa española. La compañía, además, ha sido suspendida de cotización en Australia a petición propia, a la espera de publicar información relevante, y cuando caía un 29%. Una hora después de la apertura del mercado español, la empresa ha comunicado que el valor, suspendido en Sidney, seguirá cotizando normalmente en España.

Según la agencia Reuters, citando fuentes del Gobierno, el Ejecutivo paralizará los permisos para la apertura de la mina. "Dejaremos que concluyan los procedimientos pero el resultado será negativo", cita la agencia. La empresa, en un segundo comunicado a la CNMV, ha asegurado que no ha recibido información oficial de ningún departamento del Ejecutivo, y que ha solicitado al ministerio alcaraciones sobre esta información.

"Es un caso de extrema complejidad", afirman a Cinco Días fuentes del ministerio. "La situación está igual que en agosto. Desde la dirección General de minas se ha suspendido cualquier tipo de autorización en tanto haya un informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear". Éste normalmente tarda seis meses en emitir un informe pero para este pidió dos años que se van a cumplir ahora, por lo que ha y ha solicitado más tiempo. "De todas formas, el informe del CSN es vinculante en caso de ser negativo, pero no es vinculante en caso de ser positivo, la decisión final recaería en el ministerio", añaden estas fuentes.

Además, el informe de impacto ambiental que en principio dependía de la Junta de Castilla y León, recae ahora en el ministerio, dado que Portugal ha expresado su preocupación por los residuos de un afluente del Duero. En el momento en que el proyecto es transfronterizo la competencia ambiental pasa a ser ministerial. "Estamos estudiando que este proyecto tenga impacto ambiental transfronterizo. En el momento en que tengamos capacidad competencia para emitir declaraciones de impacto ambiental, analizaemos el caso debidamente", explican desde el ministerio.

Las dudas sobre el futuro de Berkeley no son nuevas en un mercado que vio dispararse las acciones de Berkeley de 0,474 euros a 3,27 este verano, para después volver a bajar. Berkeley no puede comenzar las obras de su mina porque carece de la autorización de construcción, que debe conceder el Ministerio para la Transición Ecológica, y de la licencia de urbanismo, potestad del ayuntamiento de Retortillo. En junio, la Comisión de Energía del Congreso aprobó una resolución en la que el Congreso "insta al Gobierno a paralizar" el proyecto, a la vez que pidió un informe sobre la planta al Consejo de Seguridad Nuclear, informe que aún no se ha publicado (pese a que se esperaba para agosto).

Con todo, los responsables de Berkeley han seguido insistiendo en la viabilidad del proyecto. "Viven en un universo paralelo", declaró a Reuters la fuente del Gobierno. El proyecto salmantino es el único activo de la empresa, que cotiza en Londres además de en Sidney y Madrid. No tiene ingresos ni actividad, pero aun así ha lanzado un plan de incentivos en acciones para empleados y directivos.