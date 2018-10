Ibex en directo: La Bolsa remonta un 1% y recupera los 9.000 puntos

María Matos

British Airways suspende cinco rutas entre Reino Unido y España

Bristish Airways (BA) dejará de operar siete rutas en los aeropuertos británicos de Bristol y Birmingham alegando que al ser solo de verano no son comercialmente viables, de las cuales cinco conectan con España, si bien ha indicado que no quiere decir que deje de volar en estos aeropuertos. A finales de octubre, la aerolínea cancelará las rutas de Bristol a Málaga, Ibiza, Palma y Florencia, así como las rutaS de Birmingham a Málaga, Palma y Florencia porque, según la compañía, "no han podido hacer un vuelo exitoso en los últimos dos veranos".

Según recoge Travelmole, el gerente comercial de BA, Luke Hayhoe, ha indicado que han decidido no reanudar estos vuelos el próximo verano debido a la "complejidad y el costo" de operar desde aeropuertos donde no tienen bases de tripulación, pero ha manifestado que esto no significa que se retiren de estos aeropuertos "de forma permanente", sino que seguirán revisando "formas alternativas" para operar en el futuro.