Ibex 35, en directo: la Bolsa cae a la espera del dato de empleo de EE UU

Virginia Gómez

La CNMV lanza una advertencia sobre varios chiringuitos financieros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido alertas por parte de los supervisores de Reino Unido, Austria, Italia e Irlanda sobre entidades no registradas para prestar servicios de inversión.

En Austria, las entidades Shinseis Securities, bajo el dominio shinseisecurities.com; Afbauer, con la web afbauer.com; Box Finance; Arbitracoin, con dominio arbitracoin.com y Gerber and Partners, con página web gerberandpartners.com, no están autorizadas para prestar asesoramiento en materia de inversión.

Asimismo, Reino Unido avisa de tres entidades clones que tampoco tienen autorizació: Josef-Zeman Financial Solutions (josef-zeman.com), Interfinancial y Minsura (minsura.com), a las que se añade la entidad Crypto Options Trader (crypto-optionstrader.com).

En el caso de Italia, la advertencia se centra en Finbdo Ltd (capitalsbanks.com) y Capital Tech Ltd (pbninvest.com). El supervisor irlandés ha indicado que no puede prestar servicio de asesoramiento Bridge Road Capital Management.