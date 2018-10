Ryanair no deberá indemnizar a sus clientes por las últimas huelgas

El juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona ha sentenciado que la compensación EU261, que obliga a las aerolíneas a indemnizar a sus clientes cuando los retrasos de sus vuelos superan las tres horas salvo que se demuestren causas extraordinarias, no es aplicable para los pasajeros cuyos vuelos se hayan cancelado debido a las huelgas internas de Ryanair, al entender que están fuera del control de la compañía. Además, esta reembolsó el billete y ofreció una alternativa de transporte a los afectados.

Una sentencia que fue celebrada por la aerolínea irlandesa. “Estamos muy satisfechos con la sentencia del juzgado de Barcelona, que confirma que la compensación no aplica a pasajeros cuando los retrasos y cancelaciones de sus vuelos hayan sido causados por huelgas, que están completamente fuera del control de la aerolínea. Si estas huelgas, lideradas por una minoría de la tripulación de Ryanair, estuvieran bajo nuestro control, no tendrían lugar y no habría cancelaciones”, afirmó su director de marketing, Kenny Jacobs, en un comunicado, recordando que juzgados de Badajoz, Ourense y Pontevedra han fallado de forma similar.

Las últimas huelgas de tripulantes han provocado que Ryanair rebaje su previsión de beneficios para 2019, ahora fijados entre los 1.100 y los 1.200 millones de euros, frente a una previsión anterior de 1.250 a 1.300 millones.La compañía puso el lunes a la venta un millón de asientos en vuelos desde España con hasta 25% de descuento.