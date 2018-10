Rufián dice que “los ultimátums los carga el diablo”

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha evitado este miércoles apoyar el ultimátum lanzado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha recalcado que "los ultimátums los carga el diablo" que Torra "es el president", pero que sólo el grupo parlamentario puede hablar por los diputados de ERC en la Cámara Baja.

"Lo digo con cariño y respeto, por el grupo parlamentario de ERC en Madrid sólo habla el grupo", ha comentado en declaraciones en el Congreso, un día después de que Torra advirtiera a Sánchez de que los independentistas le retirarán su apoyo si no acuerda un referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña antes de que acabe este mes.

Rufián ha admitido que "depende de Sánchez que Catalunya le pase por encima" y ha recordado al jefe del Ejecutivo que "dos personas muy poderosas en su momento", Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, salieron del Gobierno, desde su punto de vista, por su gestión del conflicto catalán. "Todo fue por Catalunya, así que depende de él", ha resumido.

El portavoz adjunto de ERC ha explicado que sus nueve diputados nacionales apoyarán "cualquier iniciativa social que esté por dignificar la vida de la gente" pero ha recordado que varios políticos están pendientes del juicio por el proceso soberanista, entre ellos e presidente de su partido.

No "vender humo"

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido hoy a todas las formaciones independentistas "menos gesticulación y más estrategia" y a "los que tienen prisa" les ha advertido que "quien prometa atajos es un ingenuo o nos engaña" y lo que no hará Esquerra "es vender humo".

Un día después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzara un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez para que presente una propuesta de referéndum antes de noviembre, Sabrià ha protagonizado una intervención contundente en el Debate de Política General del Parlament: "No tenemos la república que anhelamos y no ver esto nos aleja del objetivo, si bien hemos ido más lejos que nunca, y el proceso es irreversible", ha recalcado, antes de añadir que "no hay marcha atrás, estamos en un punto de no retorno".

Según el portavoz republicano, la "represión del Estado" y el hecho de que este último "siga sin querer que el pueblo catalán decida su futuro" comporta que "podamos tardar más tiempo del que quisiéramos y del que habíamos creído" para conseguir la nueva república.