La importancia de 4.000 alumnos para el futuro de LVMH

Anticipar el comportamiento de los consumidores, y en especial, conocer cómo actúan las nuevas generaciones, entre las que destacan los ya famosos mileniales, es uno de los principales retos a los que tienen que hacer frente las empresas hoy en día. El sector del lujo tampoco es ajeno a esta realidad, y por ello, cuenta con planes específicos para conectar con su público más joven. Es el caso del programa Inside LVMH, organizado por el conglomerado francés, que este mes de octubre comienza su tercera edición.

Un proyecto, en forma de concurso, en el que participan 4.448 estudiantes y 50 universidades europeas, y que busca conectar el mundo académico con el profesional. Los competidores, integrados en grupos de cinco personas, deben resolver una problemática del mundo del lujo en cualquiera de sus cinco fases principales: diseño, gestión de marca, cadena de suministro y fabricación, transformación digital y emprendimiento, y experiencia de cliente. Los dueños de las mejores ideas tendrán que defender su planteamiento en la ceremonia de clausura en París ante varios directivos del grupo, entre ellos, su director ejecutivo, Bernard Arnault.

Aunque no lo harán solos, sino que cuentan, en todo momento, con la tutorización conjunta de su escuela de negocios y del grupo LVMH, a través de una plataforma online, explica la directora de adquisición de talento del conglomerado francés, Marta Juan. En España, participan en la competición cinco instituciones académicas: ISEM, EAE, IE, IESE y Esade.

Los estudiantes descubrirán los entresijos de las 70 marcas que integran el grupo mediante vídeos formativos y talleres en sus instalaciones, con el objetivo de que perciban LVMH globalmente, más allá de conocer sus firmas individualmente. Asimismo, también es una manera de ver en acción a los aprendices e identificar futuros talentos. “El grupo tiene un foco en los mileniales, quiere reclutar mucho talento joven, por eso quiere ver cómo piensan y cómo actúan. Hay una guerra por el talento en todas las compañías y LVMH no se puede quedar atrás”, justifica Juan.

El bolso sostenible diseñado por los alumnos de EAE.

En la pasada edición, la primera en la que participó España, el reto que se les planteó a los estudiantes fue imaginar el sector del lujo en el futuro. Estos proyectaron un mundo en el que la digitalización y la sostenibilidad serían protagonistas. Por ejemplo, el equipo seleccionado de Esade ideó un probador en 3D con hologramas para tiendas online. Una de sus integrantes, Monica Gorantla, destaca que Inside LVMH “es una plataforma increíble para ser la cara de la innovación y no solo un mero acompañamiento”.

Por su parte, la agrupación de EAE, que también resultó finalista, desarrolló un bolso sostenible que, utilizado a diario, elimina el 3% del CO2 que produce una persona. Su portavoz, Camila Chacón, comenta que aunque no recibió una oferta para incorporarse a LVMH, su paso por el programa le ha sido de mucha utilidad en su empleo actual. “Muchas veces en las empresas las cosas no fluyen, pero cuando te das cuenta de cómo una idea puede cambiar totalmente tu vida, tratas de sacar las ideas más rápido y con el mayor impacto posible. Me han hecho una persona que siempre busca una solución ante cualquier reto”, desarrolla la graduada en Marketing, que aún espera poder desarrollar profesionalmente su idea del bolso ecológico.