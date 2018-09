La silenciosa creación de valor de Catalana Occidente

Catalana Occidente es uno de esos valores de la Bolsa española que sin hacer mucho ruido es de los que más lejos ha llegado en el tiempo. Un repaso rápido a su trayectoria en los últimos años da cuenta de ello: a finales de septiembre de 2002 cotizaba en 3,60 euros y esta semana ha cerrado sobre los 37 euros, lo que supone un ascenso del 930%. En este mismo periodo el Ibex ha mejorado el 70% en un entorno difícil para la economía por la carga de la crisis y la recesión.

Catalana Occidente es un valor cíclico y también puede verse afectado por la situación del momento. El presente ejercicio está siendo óptimo para su negocio; el proceso de crecimiento que sigue la economía nacional e internacional está permitiendo un desarrollo sostenible y destacable en la aseguradora española. En el primer semestre de 2018 obtuvo un resultado consolidado de 205,8 millones de euros, un 8,2% más que en 2017, con un aumento de las primas recurrentes del 2,8%. Pese a todo, este año el valor está registrando una fuerte volatilidad en el mercado y en las últimas sesiones ha reducido las ganancias de 2018 a menos del 1,8% desde el 6% que llegó a acumular. Además, desde el verano de 2017 la acción se ha movido en una franja que oscila entre los 35 euros y 39 euros.

Catalana Occidente es uno de los miembros del Ibex Medium Cap, aunque su capitalización está más acorde con el Ibex 35. Con un valor en Bolsa de unos 4.600 millones de euros, supera el de compañías presentes actualmente el selectivo como son Acciona, Acerinox, Cie Automotive, Indra, Colonial, Dia, Mediaset, Técnicas Reunidas, Melia Hoteles y Viscofan. Aun así, la aseguradora es poco seguida por los analistas, como sucede con frecuencia entre los valores ajenos al Ibex 35. Las cuatro recomendaciones que recoge Reuters (frente a, por ejemplo, las 33 de Repsol) se refieren a comprar y mantener. No hay ninguna de venta.

JP Morgan es de las firmas más optimistas; valora las acciones en 49 euros, que dejan un recorrido al alza del 31% sobre el nivel actual, y acaba de mejorar la recomendación desde neutral a sobreponderar. Las razones que esgrime el banco estadounidense para emitir su opinión son tres: el avance del 8,7% del beneficio por acción entre 2010 y 2017, “un ciclo completo que incluye dos años de recesión en España, su principal mercado”; la previsión de un fuerte crecimiento, del 9,4% anual desde 2017 a 2020, “gracias a la mejora del país” y la gran posibilidad de que “llegue y cierre otros grandes acuerdos".

En este sentido, los expertos destacan el impacto positivo que han tenido en el beneficio del grupo dos de sus principales operaciones acometidas desde 2008, que son la de Atradius en crédito y Plus Ultra en seguro no vida, y que en la actualidad representan el 59% y 5% del beneficio técnico (previsible) de la compañía.

La irregularidad que sigue en Bolsa contrasta también con su posición como valor favorito o escogido por algunas gestoras. Catalana Occidente figura en la cartera de algunos de los fondos con mejor resultado en 2018. Es el caso de Mediolanum Small & Mids Caps, que acumula una subida del 7,7%, y tiene una posición del 2,79% en la aseguradora.

También aparece entre las cinco mayores posiciones en el fondo Metavalor FI, de renta variable española, que gana el 4,3% en el ejercicio.Estos dos fondos están capitaneados por gestores valor (value), que se caracterizan por ser seguir una estrategia muy diferente a la media del mercado, muy basada en el análisis fundamental de la empresa. La estabilidad que da al accionariado el fuerte peso de la familia Serra, los fundadores, y su liderazgo en seguros de crédito hacen también de catalana una de las apuestas de Javier Ruiz, gestor del Horos AM.

Catalana Occidente pagará a sus accionistas un dividendo de 0,15 euros brutos por acción, el segundo a cuenta de los resultados de 2018, el próximo 10 de octubre; el último día de negociación de los títulos con derecho a cobro es el 5 de octubre. Desde 2013, el pay out se mantiene sobre el 30%.

El pasado mes de junio, la agencia estadounidense crediticia AM Best, especializada en el sector asegurador, elevó el crédito emisor a largo plazo de Seguros Catalana Occidente, Plus Ultra Seguros y Seguros Bilbao (negocio tradicional) de A hasta A+ (capacidad superior para cumplir con el pago de deuda).