Usar WhatsApp al volante pronto te costará 6 puntos del carnet

Usar el móvil al volante ya es una infracción por la que nos pueden quitar hasta 3 de esos valiosos puntos del carnet de conducir, pero la Dirección General de Tráfico, y en concreto su Director General Pere Navarro, cree que es necesario revisar y renovar las normas del Carnet por Puntos que llevan 12 años sin cambiarse desde que se aprobaron en 2006.

WhatsApp = 6 puntos menos

Cómo podemos leer en ADSLZone, usar el WhatsApp al volante nos costará de 4 a 6 puntos, o al menos es lo que ha manifestado Navarro en su primera comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial del congreso. WhatsApp es la aplicación más conocida pero entrarán en esta norma cualquiera que suponga enviar algún tipo de mensaje (Twitter, Instagram, etc...) ya que están siendo actualmente una de las principales causas de accidentes mortales en la carretera. Es por ello que se considera que su penalización debe aumentar, pasando de los 3 puntos actuales a 4 e incluso 6, es decir, la mitad de los que tenemos en el carnet.

Serán los diputados los que decidan la penalización en este caso, pero Navarro ha insistido que la subida es necesaria porque si "en 12 años y después de las campañas que se han llevado a cabo un conductor no se pone el cinturón o el casco no es porque no lo sabe, porque nadie se lo ha explicado, o no se lo han dicho".

Es por ello que ya sabéis, en breve será mucho más costoso si te pillan al volante mandando ese WhatsApp que, seguro puede esperar a que te bajes del coche para enviarlo. Aunque si estás pensando en sacarte el carnet, el móvil - siempre fuera del coche - puede ser tu aliado porque puedes hacerte la foto del carnet con el móvil o practicar el psicoténico con tu teléfono.