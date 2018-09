Ibex 35, en directo: la Bolsa quiere sacudirse las dudas, con el petróleo en zona de máximos

Gema Escribano

El Brent sigue al alza y marca máximos de 2014

El barril de crudo no encuentra freno. Después de que este fin de semana los miembros de la OPEP y algunos productores no OPEP no llegaran a un acuerdo para aumentar la producción, el barril de Brent comienza la semana con ascensos que superan el 2%, unas subidas que le llevan a revalidar máximos de noviembre de 2014 y se sitúa al filo de los 81 dólares por barril. Los productore de crudo reunidos este fin de semana en Argelia reconocieron el riesgo que supone para el crecimiento mundial los niveles actuales del oro negro, pero fueron incapaces de consensuar una solución para acotar las subidas.