NN Bank supera a Wizink y Coinc al mejorar el interés de su cuenta de ahorro al 0,4% TAE

No cabe duda de que la banca extranjera ha encontrado un filón en España, donde las remuneraciones de los depósitos y las cuentas bancarias no paran de reducirse, salvo contadas excepciones. El ahorrador español está ávido de rentabilidad y es cada vez menos reacio a confiar su dinero a las entidades foráneas, que no quieren dejar escapar la oportunidad de captar clientes y saben cómo poner la miel en los labios. Nationale-Nederlanden Bank, perteneciente al Grupo NN, acaba de anunciar que mejora el interés de su cuenta de ahorro online al 0,40% TAE, superando así los tipos ofrecidos actualmente por Wizink y Coinc, que pagan un 0,30% TAE por contratar un producto muy similar.

La cuenta del banco holandés, que irrumpió en el mercado español el pasado mes de julio pero no tiene sucursal en España como ING, no tiene costes ni exige permanencia ni saldo mínimo. La mejora de la rentabilidad viene acompañada de una campaña especial de bienvenida en la que se regalan 30 euros a los clientes que se abran una nueva cuenta hasta el próximo 31 de octubre a través de https://www.nnespana.es/ads/cuenta-de-ahorro.

La contratación de la cuenta es 100% online y operar bajo un sistema de banca 100% digital, gracias a un proceso de apertura totalmente online basado en el reconocimiento facial.

Wizink, por su parte, ha ido ajustando en los últimos años la remuneración de su cuenta de ahorro y recientemente anunció que a partir del próximo 15 de noviembre rentará un 0,10% en vez del 0,30% actual. Y Coinc, la plataforma de ahorro digital de Bankinter, ha rebajado de de 35.000 a 10.000 euros el saldo máximo a remunerar, manteniendo el interés del 0,30%. Wizink, por su parte, ha ido recortando la remuneración de su cuenta de ahorro.

También hace unos meses ING volvió a recortar la remuneración de su Cuenta Naranja hasta un 0,01%, lo que en la práctica suponía liquidar su rentabilidad. El grupo NN se separó de sus antiguos socios de ING y aterrizó en España con el banco NN Bank.

"Con este paso, Nationale-Nederlanden Bank apuesta por la transparencia y la simplicidad de un producto que ofrece una de las tasas de interés, actualmente, por encima de la media del mercado en una cuenta online. Nuestro objetivo con esta mejora es ofrecer a los clientes españoles una solución directa al ahorro", explica en un comunicado Erik Muetstege, consejero delegado de Nationale-Nederlanden Bank.

El banco noruego Monobank, cuyos productos se pueden contratar a través de Raisin, es de los pocos que hacen sombra a NN Bank con cuentas de ahorro sin necesidad de domiciliar la nómina. Monobank ofrece actualmente un 0,60% TAE.

Nationale-Nederlanden Bank opera en España online sin oficinas a través de un modelo “crossborder”. Es decir, su cuenta ahorro se ofrece en exclusiva de manera online desde la sede del banco en Holanda. Los ahorradores españoles que decidan contratarla deberán informar de su existencia al Banco de España e informar a Hacienda, declarar en la Renta los intereses generados como obtenidos en el extranjero.

La entidad está adherida al FDG de Holanda, que cubre hasta 100.000 euros por cliente y entidad.