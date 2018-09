Ibex en directo: la Bolsa alcanza el 9.300 en una sesión de transición

Cecilia Castelló

Burberry dejará de quemar la ropa no vendida

La marca de lujo británica, Burberry, ha anunciado este jueves que dejará de quemar las prendas que no venda y que no empleará pieles de animales en sus colecciones después de las protestas de consumidores y organizaciones ecologistas por este tipo de prácticas.

El pasado mes de julio, Burberry admitió que quemaba la ropa que no se vendía --valorada anualmente en 28,6 millones de libras-- para que no fuera distribuida a precios más bajos y la marca no se devaluara.

Estad declaración puso el foco en las prácticas de desaprovechamiento de la industria de la moda (tanto la de lujo como la de masas), después de que el dueño de Cartier y Montblanc reconociera hace unos meses haber recomprado sus propios relojes a sus distribuidores para evitar la saturación del mercado.