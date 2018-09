La Generalitat rompe el contrato con S&P, que le retira el ráting

La agencia de calificación S&P dejará de emitir su opinión sobre la deuda catalana. La Generalitat ha decidido romper el contrato para que calificara su deuda, según una nota remitida por la propia agencia. Precisamente S&P había puesto a la región en perspectiva positiva hace un mes, lo que en principio antecede una subida de rating, ante la mejora de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central.

La nota de la deuda catalana estaba, eso sí, bien hundida en lo conocido en finanzas como bono basura. Según S&P, estaba en B+, cuatro escalones por debajo del grado de inversión. Tras la última subida de marzo, la nota para España está en A-, siete escalones por encima de la catalana.

Sin embargo, según reza el comunicado de la agencia no puede resolver esa "perspectiva positiva" en un alza de la nota por carecer de la información suficiente para ello en el momento en el que el Gobierno de Quim Torra decidió poner fin al contrato. Aún así, considera que la nota de Cataluña está constreñida por unos niveles de deuda muy altos, dependiente de las inyecciones del Fondo de Liquidez Autonómica.

S&P consideraba en su informe de agosto que la mejora de las relaciones entre Barcelona y Madrid podría abrir la puerta a que Cataluña refinanciase su deuda a largo plazo y la hiciese menos dependiente del Gobierno central.

No es algo único que una Administración ponga fin a los contratos que le ligan a las agencias de ráting. El Gobierno español, aún bajo la batuta de Mariano Rajoy, decidió en enero no renovar el contrato que le unía precisamente con S&P. Antes lo había hecho con Moodys y Fitch, a imagen de la decisión de otros países como Reino Unido, Italia o Bélgica. Solo mantiene el contrato en vigor con la canadiense DBRS, aunque el resto de agencias siguen emitiendo su opinión sobre la deuda española. No ocurrirá esto con Cataluña.