El mercado confía en la recuperación de Telefónica

Resultados. En palabras del propio presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete, los resultados del primer semestre permiten reiterar los objetivos fijados y el dividendo previsto para 2018. “Tenemos que conseguir que todo nuestro esfuerzo se refleje en el precio de la acción”, dijo en la presentación.

Dividendo. La empresa tiene previsto abonar un dividendo de 0,40 euros brutos por título en 2018, del que ya ha hecho efectivo la mitad. La rentabilidad por dividendo del valor es una de las más altas de la Bolsa española, se acerca al 6%.

PER. Telefónica cotiza con un PER (número de veces que el precio de la acción contiene el beneficio) de 10,2, frente a las 18,3 de media del sector de telecomunicaciones y del 16,2 del conjunto del mercado. El PER de las telecos españolas alcanzó las 23 veces en 2016.

Liquidez. La operadora es uno de los valores más líquidos del mercado español y del Euro Stoxx 50, lo que permite comprar y vender sus títulos con facilidad. El número de operaciones ha bajado el 14% sobre 2017.