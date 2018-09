El 59% de las empresas catalanas prevé un futuro sin independencia

Aguas de Barcelona (Agbar) ha marcado un antes y un después en la salida masiva de empresas catalanas, trasladando desde el martes su sede social desde Madrid a Cataluña. Las cifras de la Cámara de España elevan el número de empresas fugadas a 4.500 firmas. La multinacional de aguas es la primera que regresa a Cataluña y lo ha justificado por la “estabilidad económica” actual. Agbar se trasladó a Madrid el 7 de octubre de 2017 por la situación política, y once meses después, ha optado por regresar a Cataluña.

¿Significa eso que ya se han disipado todas las incertidumbres? Una encuesta de Sigma Dos, encargada por la Cámara de Comercio de España, realizada a 1.226 empresas, de las que 826 estaban en Cataluña y 400 en el resto de España, concluye que el clima político y social aún no está despejado para todas las empresas. De hecho, el 36,8% de las empresas encuestadas considera que si continúa la inestabilidad política en Cataluña, empeorarán las expectativas económicas y habrá un impacto negativo en la región. “Cataluña era líder de la economía de España hasta la anomalía política del proceso independentista. Los efectos negativos del procés no son catastróficos, sino que pueden ser revertidos”, precisó el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, durante la presentación de los principales resultados de la encuesta. “Cataluña no ha retrocedido en su PIB, pero ha perdido la relevancia y la posición de liderazgo que le corresponde”, recalcó. En su opinión, los vientos de cola que han soplado a favor de España y de las grandes comunidades autónomas, como los bajos precios del petróleo o los bajos tipos de interés, han servido para amortiguar los daños.

Bonet remarcó que el regreso de Agbar es positivo, pero negó que vaya a marcar un regreso masivo. “El goteo de empresas que abandonan Cataluña por el clima de inestabilidad política, que aproximadamente suman 4.500 compañías, continúa y no confío en que todas vuelvan porque,sobre todo las financieras, no pueden asumir ese riesgo”, apuntó. Ayer fue CaixaBank quién descartó que esté pensando en devolver su sede social a Cataluña.

La principal conclusión de la encuesta de clima empresarial es que el 53,2% de los encuestados consideran que la estabilización política tendrá un efecto directo positivo en la economía de la comunidad autónoma, con un incremento de los puestos de trabajo creados. En el otro lado, el 7,7% de las empresas considera que la prolongación de la incertidumbre política afectará negativamente a la marcha del empleo. Respecto a la visión que los empresarios tienen sobre el futuro político de Cataluña, un 58,5% de ellos descarta que el futuro político de Cataluña pase por la independencia de España y sí por un sistema autonómico (igual que el actual o más federal). Por otra parte, solo un 11,7% de los empresarios opina que el escenario más probable es la independencia.

La encuesta pregunta, además, por una serie de indicadores económicos agregados como pueden ser el turismo, la imagen de marca/país o la entrada de capital extranjero y cómo prevén que vayan a evolucionar según el escenario político que se produzca. En un contexto de estabilidad todas las empresas esperarían mejoras en dichos indicadores. En este sentido, destaca que los empresarios de Cataluña creen que recibirán más turistas del resto de España y extranjeros. En el resto de epígrafes son más optimistas los empresarios de las otras autonomías. En el escenario opuesto, las respuestas tanto de las compañías catalanas como del resto de España muestran el efecto negativo asociado al contexto de incertidumbre. En particular, destaca el temor a cómo puede afectar la persistencia de la inestabilidad política al turismo hacia Cataluña.