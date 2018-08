Nuevos iPhone: filtran las características de sus versiones y precios

A falta de un mes para que se presenten los nuevos iPhone, hoy se ha filtrado un interesante documento que muestra esquemas de los nuevos iPhone de 2018, así como sus principales características técnicas, que no se habían filtrado hasta ahora. Ya que casi todas las informaciones han ido encaminadas a mostrarnos el diseño con el que contarían estos nuevos teléfonos de Apple. En esta ocasión, podemos ver los tres nuevos modelos, los que serían conocidos como iPhone 9, iPhone XS y iPhone XS Plus, vamos a conocer estas características.

Características de los tres nuevos iPhone

Como podéis ver en la imagen, los tres nuevos iPhone heredan el diseño del iPhone X presentado en 2017. Uno de ellos tendrá pantalla LCD de 6,06 pulgadas, el iPhone 9, mientras que el iPhone XS tendría un panel de 5,85 pulgadas AMOLED y el iPhone XS Plus contaría con una de 6,46 pulgadas AMOLED. En cuanto a sus características, el primero de ellos, el modelo más barato, tendría 64GB o 256GB de almacenamiento interno, así como cinco colores distintos, de los que precisamente ayer os contamos sus variantes. Además su precio sería de 699 dólares, unos 613 euros al cambio. Se pondría a la venta en el mes de noviembre.

Los detalles desvelados de los nuevos iPhone X de 2018

El iPhone X de 2018 contaría con 3GB o 4GB de memoria RAM; así como opciones de almacenamiento de 64GB, 256GB y 512GB. Su pecio sería de algo más de mil euros en su versión mejor equipada y llegaría a las tiendas a mediados del mes de noviembre. Por último, el iPhone XS, con la pantalla más grande contaría con 4GB de RAM, un almacenamiento de 64GB, 256GB y 512GB y un precio de aproximadamente 1127 euros al cambio, aunque podría ser seguramente mayor, llegando incluso a los 1300 euros como en el iPhone X más caro visto este año en las tiendas de los de Cupertino.

Por lo que hemos conocido también en esta filtración, los tres modelos llegarían con el popular Face ID en la parte frontal del teléfono. Aunque no se ha especificado una fecha, es de esperar que esta última versión, la más cara de todas, también llegue al mercado en el mes de noviembre, tal y como ocurrió ya el pasado año con el primero de los iPhone X, que se presentó a comienzos de septiembre, que debería ser el momento elegido también este año.