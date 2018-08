Miquel Valls: "Las empresas movieron las sedes fuera de Cataluña por cuestiones psicológicas"

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha asegurado que la economía catalana ha demostrado tener capacidad para superar la inestabilidad política, y ha afirmado que las empresas que movieron su sede social fuera de Cataluña lo hicieron "por cuestiones psicológicas". "Se movieron por temas que no tenían nada que ver con la situación económica, sino que era más por cuestiones psicológicas", ha manifestado en una entrevista de Europa Press.



"En un momento determinado pudimos pensar que podía haber algún descalabro político, pero hubo un momento en que vimos que la estabilidad económica era un hecho y que aquí no se movía nada, y lo vimos porque las grandes multinacionales aquí no se pusieron nerviosas", ha añadido.



Ha justificado que las entidades financieras decidieron trasladar sus sedes para mantenerse bajo el control del Banco Central Europeo (BCE) y que otras lo hicieron "por temas comerciales" y ante posibles boicots.



Ha considerado que el decreto del Gobierno central para facilitar los cambios de sede, sin necesidad de reunir a la junta de accionistas, se aprobó "para ayudar a los bancos", aunque ha sostenido que estas decisiones deben tomarse por parte de la junta y no del consejo de administración, ya que los accionistas son los propietarios de las empresas.



Valls ha argumentado que, con las actuales tecnologías de la comunicación, el efecto de tener la sede en Barcelona o en Madrid no es significativa para el funcionamiento de la empresa, aunque los traslados de domicilios sociales sí que suponen también una pérdida de los gastos vinculados

a la celebración de los consejos de administración y las juntas.



"También es cierto que las empresas, una vez toman una decisión, volver atrás es difícil", ha añadido, y ha augurado que difícilmente la mayoría de las empresas volverán a mover su sede a Cataluña.



Sobre las previsiones económicas que se hicieron tras el 1-O, Valls ha defendido que la Cámara no hizo estimaciones catastrofistas pero sí revisó a la baja la previsión de crecimiento para 2018 del 2,7% previsto a un 2,5% por la inestabilidad política, aunque ha subrayado que al cabo de tres meses rectificó (una cifra que ahora ha revisado al alza hasta el 3,1%).



"A los tres meses inmediatamente rectificamos porque vimos que el ciclo económico tenía mucha más importancia que la posibilidad de que la política incidiera en la economía", ha sostenido.



"¿Qué se ha demostrado estos meses? Que no pasaba nada. Lo que se ha demostrado es que la economía no va al margen de la política, pero si estamos en un ciclo de crecimiento positivo en el mundo, y España como parte de esta globalización, vamos bien", ha añadido.

CC OO, poco optimista con el regreso

El secretario general de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, se ha mostrado "poco optimista" sobre el regreso de las empresas que cambiaron su sede fiscal o social tras la aprobación del real decreto ley que lo facilitó, aprobado tras el referéndum del 1 de octubre, que la organización que lidera ha pedido que se retire.



En una entrevista de Europa Press, Pacheco les ha animado a que vuelvan a establecer su sede en Cataluña porque ha defendido que la incertidumbre política que pudo motivar su decisión ya no se produce: "Que vuelvan con normalidad porque creo que estarán en el mejor territorio de desarrollo económico que pueden tener en la península".



Sobre el contexto político que se produjo a finales de 2017 en Cataluña, ha razonado que "la economía ha demostrado una vez más que las incertidumbres políticas tienen una afectación clara". "La política ha de tener clara una cosa: la economía funciona con estabilidad. Esto no significa rodear la capacidad política. La gente tiene la posibilidad que la democracia actúe más allá de las reglas que marca la economía pero lo debe tener en cuenta", ha defendido el representante

sindical.



Para Pacheco, la incertidumbre jurídica de este periodo se tradujo en que las empresas quisieran proteger su patrimonio, pero no implicó el cambio estratégico de su línea de negocio. "Nadie podrá decir que se ha visto ni que se está cuantificando que detrás del cambio de sede social se hayan ido ámbitos productivos o de negocio fuera de Catalunya. Sus actividades están aún en Catalunya

y la capacidad de generar nuevas actividades no se ha roto".



Ha rehusado valorar si la aplicación de este real decreto ley ha podido tener un efecto directo sobre inversiones en Catalunya y ha reiterado que lo importante, en el caso que se hayan perdido algunas, es poder captarlas ahora para "mantener el nivel de crecimiento".