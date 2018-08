Rodilla también se pasa a la hamburguesa: compra la cadena Nostra

El grupo de restauración Rodilla impulsa su expansión en España con la adquisición de Hamburguesa Nostra, marca 'premium' de hamburguesas gourmet, según ha informado en un comunicado en el que no desvela el importe de la transacción



En concreto, la icónica enseña especializada en sandwiches entra en la categoría de las hamburguesas con la adquisición de Hamburguesa Nostra, que cuenta en la actualidad con 21 establecimientos y da empleo a unas 350 personas. Hamburguesa Nostra, fundada en 2007 por Carlos Rodríguez, nace fruto de la expansión del histórico negocio de carnicería artesanal fundado en 1958 por Juan José Rodríguez García en el mercado de Chamartín de Madrid.



Hamburguesa Nostra centra su oferta en una original variedad de hamburguesas, elaboradas con carne de razas autóctonas españolas, que se completa con una selección de panes 100% artesanales y de salsas exclusivas.



Rodilla ha señalado que la alta calidad de su oferta, la innovación constante, el control y origen de las materias primas y un exclusivo proceso de elaboración en un obrador propio son valores que comparte con su estrategia.



Además, la cadena de hamburgueserías cuenta con servicio de 'take away' (para llevar) y de 'delivery' (entrega a domicilio), igual que los establecimientos de Rodilla, y sus hamburguesas pueden adquirirse para cocinar en casa.



Tras la adquisición por parte de Rodilla, la familia Rodríguez continuará como accionista minoritario de la empresa y su fundador Carlos Rodríguez se mantendrá en el negocio como asesor en el área de calidad de producto, I+D+I y formación.



Rodilla anunció hace unos meses su intención de invertir cerca de 15 millones de euros en los próximos cuatros años en su proceso de de crecimiento y expansión tras elevar un 13,7% su facturación en 2017, hasta superar los 111 millones de euros.



En concreto, la compañía aumentó sus ingresos el pasado año en un mercado que creció un 3,4%, convirtiéndose por quinto año consecutivo en una de las cadenas con mayor crecimiento orgánico del mercado, de acuerdo con los datos de NPD